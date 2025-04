The Last of Us-Serie: Das bedeuten die Kaffeebohnen auf dem Grab von [SPOILER]

Wir klären euch auf, was es mit dem Kaffee auf sich hat. (Bild: ©HBO)

In Episode 3 der zweiten Staffel von The Last of Us kommt es zu einer Szene, in der Kaffeebohnen eine wichtige Rolle spielen. Was es mit denen auf sich hat, wollen wir euch hier erklären.

VORSICHT! Der Artikel enthällt MASSIVE SPOILER. Habt ihr die zweite Epsiode von Staffel 2 noch nicht gesehen oder The Last of Us 2 nicht gespielt, seid gewarnt.

Ellie und die Kaffeebohnen aus Episode 3

Darum geht's: Auf der Reise nach Seattle machen Ellie und Dina einen kurzen Zwischenstopp an Joels Grab. Um sich von ihrem Ziehvater zu verabschieden, holt Ellie aus einem kleinen Sack eine Handvoll Kaffeebohnen und legt sie vor seinen Grabstein. Doch was hat es mit denen auf sich?

Zur Verabschiedung holt Ellie Kaffeebohnen aus einem kleinen Sack und legt sie vor Joels Grab (Bild: ©HBO).

Die Kaffeebohnen stehen symbolisch für Kaffee, den Joel und Ellie sowohl in der Serie als auch den Spielen öfters humorvoll thematisieren.

Für was steht der Kaffee? Das Trinken von Kaffee ist für Joel eine alte Gewohnheit, die ihn zugleich an die Tage vor dem Ausbruch der Pandemie erinnert. Für Ellie, die nur die Postapokalypse kennt, ist Kaffee jedoch ein unbekanntes und äußerst merkwürdiges Gebräu.

Mehr zur Serie Die vernarbten Charaktere aus Episode 3 sind gefährlicher, als ihr denkt - Das steckt wirklich hinter den Seraphiten von Eleen Reinke

Kaffee in der The Last of Us-Serie

Habt ihr Staffel 1 gesehen, erinnert ihr euch womöglich noch an die Camping-Szene aus Episode 4, in der Joel am Morgen frischen Kaffee kocht. Ellie empfindet den Geruch als recht unangenehm und kommentiert das Gebräu mit "Riecht wie verbrannter Mist". Für Joel ist Kaffee jedoch eine wohlige Gewohnheit aus früheren Tagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Kaffee in den The Last of Us-Spielen

In den Spielen ist Kaffee ein Running Gag zwischen Ellie und Joel, der in gelegentlichen Dialogen aufkommt. Allen voran im Hotel-Abschnitt in Pittsburgh, wo Joel beim Anblick eines Frühstücksbuffets zu verstehen gibt, wie sehr er Kaffee vermisst. Auch im zweiten Teil thematisiert Ellie zu Spielbeginn in Jackson das heiße Gebräu und macht deutlich, dass sie Joels Liebe zu Kaffee nicht so ganz nachvollziehen kann.