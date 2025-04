The Last of Us: Die vernarbten Charaktere aus Episode 3 sind gefährlicher, als wir ahnen - Das steckt wirklich hinter den Seraphiten

Ellie wird auch in der Serie früher oder später noch mit den Seraphiten aneinander geraten.

Die dritte Folge der zweiten Staffel von The Last of Us hat ganz nebenbei eine der tödlichsten Fraktionen der Spielvorlage eingeführt. Gemeint ist hier nicht etwa die WLF, auf die Ellie Jagd macht. Stattdessen treffen wir eine eher unscheinbar wirkende Gruppe von Menschen, die hauptsächlich durch die Narben in ihrem Gesicht auffallen. Die sogenannten Seraphiten werden aber später noch eine wichtige Rolle spielen.

Achtung, Spoiler! Die Serie verrät in Folge 3 noch kaum etwas zu den Seraphiten. Dank der Spielvorlage wissen wir aber, was hinter ihnen steckt. Entsprechend greifen wir hier ein wenig vor, verraten aber keine konkreten Plot-Elemente.

Wer sind die Seraphiten?

Ungefähr nach der ersten Hälfte von Episode 3 wird eine Gruppe von Menschen gezeigt, die allesamt Narben im Gesicht und ein mysteriöses Symbol auf ihren Mänteln tragen. Wir lernen hier eigentlich nur, dass sie mit Pfiffen kommunizieren und nach einem sicheren Ort suchen, um sich niederzulassen. Kurze Zeit später werden sie angegriffen. Ellie und Dina finden nur noch ihre Überreste.

Auch wenn die Serie bislang kaum etwas zu dieser Gruppierung verrät, dürften Fans der Spiele sie sofort als Seraphiten erkannt haben.

Dabei handelt es sich um einen religiösen Kult, der in und um Seattle lebt. Die aufgrund ihrer Narben auch als "Scars" bezeichnete Fraktion folgt dabei den Lehren ihrer "Prophetin", obwohl sie bereits seit zehn Jahren tot ist.

Ihr Glaube basiert darauf, dass die Cordyceps-Infektion eine Strafe Gottes sei. Der Kult hat sich deshalb von jeglicher Technologie abgewandt und versucht stattdessen, simpel zu leben.

Das mag erst einmal nach einem friedlichen Ansatz klingen. Allerdings haben sich die Seraphiten mit der Zeit auch zu einer fanatischen Fraktion mit extremen Ansichten entwickelt. Das geht unter anderem so weit, dass sie Menschen foltern und töten, die nicht wie sie sind.

In Staffel 2 dürften die Seraphiten vor allem deshalb noch wichtig werden, da sie seit einer ganzen Weile mit der WLF um die Vorherrschaft Seattles kämpfen. Ellie wird hier also bei ihrer Ankunft in der Stadt zwischen die Fronten geraten, denn auch die Seraphiten sind ihr nicht friedlich gesinnt.

Vermutlich wird es aber bis Staffel 3 dauern, ehe wir wirklich mehr über die größere Rolle der Seraphiten in der Geschichte lernen. Hier wollen wir aber noch keine Details spoilern.