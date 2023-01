The Last of Us: Schaut die Serie ab Montag günstig mit dem Abo-Angebot bei WOW

Am 16. Januar, also am Montag, startet die auf dem PlayStation-Hit The Last of Us basierende TV-Serie in Deutschland. Der Streaming-Dienst WOW (vormals Sky Ticket), bei dem sie hierzulande exklusiv läuft, macht euch zur Premiere ein günstiges Angebot: Wenn ihr jetzt für sechs Monate das Serien-Abo abschließt, zahlt ihr nur noch 7,99€ statt 9,99€ pro Monat. Auch das Abo für Serien und Filme könnt ihr sechs Monate lang günstiger bekommen, und zwar für 9,98€ statt 14,98€ monatlich. Hier erfahrt ihr mehr:

Der günstigere Preis gilt nur für die ersten sechs Monate. Danach verlängert sich das Abo automatisch zum Normalpreis, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt. Falls ihr euch für das Serien-Abo für 7,99€ entscheidet, nehmt ihr übrigens automatisch an einer Verlosung teil, bei der ihr eine PlayStation 5 Disc Edition inklusive Download-Code für The Last of Us Part 1 gewinnen könnt.

Wie gut ist die Last of Us Serie?

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Die Reaktionen der Fans und des Publikums bleiben noch abzuwarten, aber wenn man den professionellen Kritiker*innen glauben darf, handelt es sich bei The Last of Us um ein echtes Serien-Highlight, das nicht nur Fans der Vorlage begeistern dürfte. Auf Metacritic liegt der Wertungsschnitt derzeit bei 83 Punkten, 32 von 33 Rezensionen sind positiv.

Die Handlung der Serie folgt im Wesentlichen dem ersten Spiel. Wir erleben also, wie Joel und Ellie gemeinsam durch die postapokalyptischen USA reisen. Zwar sollen einige Details abgeändert oder hinzugefügt werden, im Wesentlichen sollen die Geschichte und die Atmosphäre der Vorlage jedoch erhalten bleiben. Dafür dürfte auch Neil Druckmann gesorgt haben, der schon die Story der Spiele geschrieben hat und nun in weiten Teilen auch für die Serie verantwortlich ist. Alle weiteren wichtigen Infos, die bislang zur Serie bekannt sind, haben wir euch hier zusammengestellt:

33 5 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Was hat das WOW-Serienabo noch zu bieten?

Bei WOW laufen neben The Last of Us noch viele weitere HBO-Serien wie zum Beispiel Westworld, Game of Thrones oder House of the Dragon. Außerdem bekommt ihr Originalserien von Sky wie zum Beispiel Babylon Berlin oder Avenue 5 und die Fortsetzungen von großen Hits wie Dexter und Sex and the City. Daneben gibt es noch viele weitere berühmte Serien wie zum Beispiel Die Sopranos, Mad Men oder Rick and Morty. Die Übersicht über die wichtigsten Inhalte des Serienabos findet ihr hier: