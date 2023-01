The Last of Us: Die erste Serienfolge endet mit einem bestimmten Song und das bedeutet er

Habt ihr die erste Folge der The Last of Us-Serie angeschaut und euch gefragt, was das am Ende für ein Song ist, der nicht aus dem Soundtrack des Spiels stammt? Vielleicht habt ihr den Pop-Hit aber auch gleich erkannt, es handelt sich nämlich "Never Let Me Down Again" von Depeche Mode. Dass das Lied an dieser Stelle erklingt, liegt aber nicht einfach daran, dass die Serienschöpfer*innen Fans von Dave Gahan und Co. sind. Es gibt tatsächlich auch einen Story-Bezug.

Spoiler-Warnung: Der Artikel enthält Spoiler zur Pilotfolge der HBO-Serienadaption zu The Last of Us.

Darum läuft gerade dieser Song

Never Let Me Down Again, also: "enttäusche mich nie wieder" könnte natürlich einfach eine Anspielung auf das sein, was Marlene zu Joel sagt, nämlich, dass er den Job, Ellie abzuliefern, nicht vermasseln soll. Aber das Lied hat auch in der Geschichte selbst eine Bedeutung.

Wir erinnern uns an die Szene, in der Ellie gerade von Firefly-Anführerin Marlene an Joel "übergeben" wurde. Neugierig, wie wir das Mädchen aus dem Spiel kennen, findet sie in einem Katalog mit Hitlisten von Joel eine Seite, auf dem geheime Codes notiert sind, die per Funk übermittelt werden können.

Daraus wird ersichtlich, dass der Schmuggler Songs abspielt oder hört, die als geheime Botschaften fungieren. Entscheidend ist dabei das Jahrzehnt, aus das das Lied stammt, denn dieses ist gleichbedeutend mit einer kurzen Status-Meldung. Selbst falls ihr den Depeche Mode-Hit nicht erkannt habt, dürftet ihr gemerkt haben, dass es sich um 80er-Pop handelt – und die 80er bedeuten in diesem Geheimcode nichts anderes als Ärger.

Falls ihr wissen wollt, warum Linda die erste Folge spannend fand, obwohl sie das Spiel in- und auswendig kennt, schaut doch mal hier rein:

15 5 Mehr zum Thema Ich habe The Last of Us schon tausendmal beendet und finde die Serie trotzdem spannend

Übrigens lässt sich auch der Song, über den Ellie spaßt – "Wake Me Up Before You Go-Go" von Wham! – demselben Jahrzehnt und derselben Botschaft zuordnen. Ein Lied aus den 70ern hätte dagegen beispielsweise bedeutet, dass neue Bestände auf Lager sind.

Mit wem kommuniziert Joel auf diese Weise? Auch das geht aus der Szene hervor. Bei den Notizen sind nämlich die Initialen B und F vermerkt. Vielleicht könnt ihr euch schon denken, dass es sich dabei um Bill und Frank handelt. Auch Ellie zieht diesen Schluss, weil sie mitgehört hat, wie Joel und Tess über die beiden gesprochen haben.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zur Serie anschauen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Die Serie ist bei uns auf Sky/Wow in der Nacht von gestern auf heute angelaufen. Aktuell könnt ihr allerdings nur die Pilotfolge schauen. Wöchentlich kommen neue Episoden hinzu. Alle Termine könnt ihr unserem Übersichtsartikel entnehmen.

Kanntet ihr den Song bereits und habt ihr jetzt einen Ohrwurm? Wie gefallen euch Details wie dieses?