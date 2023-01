The Last of Us-Serie: Das steckt hinter dem Song in Folge 3 mit Bill und Frank

Falls ihr ebenfalls Episode 3 von The Last of Us gesehen, ein paar Tränen verdrückt und euch gefragt habt, was das eigentlich für ein herzzerreißender Song war, den Bill und Frank da spielen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir klären, was dahinter steckt.

ACHTUNG, es folgen SPOILER für The Last of Us!

The Last of Us-Serie: Das ist der Song, den Bill und Frank in Folge 3 spielen

Darum geht's: Die dritte Folge der The Last of Us-Serienadaption entführt uns in die Vergangenheit. Sie dreht sich vor allem um die Beziehung zwischen Bill und Frank. Die beiden lernen sich unter widrigsten Umständen kennen sowie lieben und führen ein erfülltes, langes gemeinsames Leben. Was dabei anders ist als im Spiel, lest ihr hier:

9 6 The Last of Us: Wie sich die neue Story von Bill und Frank auf Joel auswirkt

Genau so, wie die Folge eine Schlüssel-Episode für die ganze Serie darstellt, gibt es in ihr auch einen Schlüsselmoment: Der Augenblick, in dem sich die beiden Männer küssen und zusammen finden. Dabei spielt vor allem ein ganz spezieller Song im Mittelpunkt.

Das ist der Song: Was Bill und Frank hier spielen (und was Joel und Ellie später im Radio des Trucks hören), ist der Song Long, Long Time von Linda Ronstadt. Er verleiht der Episode auch ihren Titel, sie heißt genauso wie das Lied. Beides steht exemplarisch für die lange, lange Zeit, die Frank und Bill miteinander verbracht haben.

Hier könnt ihr euch den Song anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Was bedeutet der Song aus The Last of Us?

Darüber lässt sich natürlich streiten, aber er sorgt zuallererst dafür, dass sich Bill und Frank überhaupt näher kommen. Der traurige Text dreht sich um Liebe, Sehnsucht und Einsamkeit – allesamt Gefühle, die die beiden Überlebenden in diesen Zeiten der Postapokalypse nur zu gut kennen dürften – und führt doch dazu, dass Intimität, Nähe und Verletzlichkeit entstehen sowie zugelassen werden können.

Last, but not least steht das Lied Long, Long Time wohl ziemlich eindeutig auch für das gemeinsame Altern und die lange, glückliche Zeit, die Bill und Frank miteinander verbringen dürfen, obwohl sie in einer Welt wie dieser leben. Allen widrigen Umständen zum Trotz.

Hier könnt ihr einen Teaser zu Folge 4 von The Last of Us sehen:

0:44 The Last of Us Serie - Teaser gibt einen Ausblick auf Folge 4

Linda Ronstadts Song Long, long Time erlebt neuen Hype

Erfolgreicher denn je: Wie so oft sorgt auch die Nutzung dieses Songs dafür, dass er sich viele Jahre nach Release plötzlich erneut größter Beliebtheit erfreut. Auf Spotify sollen die Streams nach Ausstrahlung der dritten The Last of Us-Folge um stolze 4.900 Prozent angestiegen sein (via: GameSpot).

Wer ist Linda Ronstadt? Besonders bemerkenswert ist an Linda Ronstadt, dass sie in fast allen Genres zuhause war. Egal ob Rock, Folk, Country, Latin oder sogar Oper. Die Sängerin war vor allem in den 1960er- und 1970er Jahren weltberühmt und gilt immer noch als eine der besten und erfolgreichsten Musikerinnnen, ist aber mittlerweile im Ruhestand.

Sie hat unter anderem mit Johnny Cash, Neil Young und Frank Zappa gearbeitet, über 100 Millionen Platten verkauft und war an über 120 Alben beteiligt. Außerdem wurde sie mit 11 Grammys und diversen anderen Preisen ausgezeichnet.

Wie findet ihr den Song? Kanntet ihr Linda Ronstadt vor der Folge schon beziehungsweise noch?