The Last of Us: Die Serie könnte die perfiden Pilzsporen doch noch bekommen

Die Serienadaption zu The Last of Us hält sich sehr dicht an die Spielstory, bringt aber auch einige neue Elemente mit. Dazu gehört zum Beispiel ein Netzwerk aus Pilzranken, das die perfiden Sporen aus dem Original ersetzt. Bei den Fans hat diese Änderung für gemischte Reaktionen gesorgt. Doch es ist noch gar nicht sicher, ob die Pilzsporen für immer aus dem Serienuniversum verbannt werden. Wie aus einem Interview mit Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann hervorgeht, ist das letzte Wörtchen diesbezüglich noch nicht gesprochen.

Darum haben wir bisher keine Sporen gesehen

Mazin und sein Kollege Neil Druckmann haben sich in einem Interview mit ew.com zu dem Thema geäußert. Mazin erklärte dabei bezüglich der Sporen:

Ein Teil des Problems mit den Sporen ist, dass man im Spiel ziemlich oft auf sie trifft, wenn auch nicht so oft, wie die Leute denken. Und wenn es so viele Sporen gäbe und sie sich über die Luft übertragen würden, würde die Infektion noch schneller gehen. Es ist schwer vorstellbar, wie jemand ihr entkommt, und die Leute würden wahrscheinlich die ganze Zeit Masken tragen. [...]

Druckmann fasste diese Bedenken zusammen, indem er erklärte, dass die Art der Darstellung im Spiel einfach nicht zum höheren Realismus-Grad der Serie passe.

Sporen könnten noch kommen

Mazin stellte allerdings klar, dass diese Überlegung nur dafür gesorgt hat, dass wir bisher noch keine Pilzsporen in der Serie erlebt haben, was aber nicht heißen müsse, dass wir niemals an diesen Punkt kommen.

Er teast sogar an, dass das Element doch noch zurückkommen könnte und trifft die – sicherlich bewusst – geheimnisvolle Aussage: "Wir haben vielleicht einen Plan." Auch Druckmann bleibt sehr vage und lässt lediglich durchblicken, dass Gespräche geführt wurden, in denen es um die Möglichkeit ging, die Sporen doch noch einzuführen. Es klingt außerdem durch, dass diese wohl erst in der zweiten Staffel einen Auftritt haben könnten.

Der neue Trailer stimmt euch auf Folge 3 ein, die in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Sky/Wow verfügbar sein wird:

0:50 The Last of Us Serie - In der dritten Folge treffen wir endlich einen beliebten Charakter

Für konkretere Infos müssen wir uns wohl noch gedulden. Vorerst habe ich (Samara) in meiner Kolumne festgehalten, warum mir die Pilzsporen aus dem Spiel in der Serie fehlen, obwohl ich es generell schätze, dass die Adaption Neues wagt. Falls ihr wissen wollt, wie es um die zweite Staffel steht, könnt ihr mehr dazu in dieser News erfahren. Unsere Übersicht aller Folgen der aktuellen ersten Staffel findet ihr dagegen hier.

Würde es euch freuen, wenn die Serienmacher*innen einen Weg finden, um die Sporen zurückkommen zu lassen?