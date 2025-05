Ellies süßester Begleiter hat in der The Last of Us-Serie ein ganz anderes Schicksal als im Spiel und die Community findet's viel besser so

In The Last of Us wird viel geritten und Ellies Pferd ist Shimmer.

Alle, die The Last of Us Part 2 kennen, und jetzt die Serie schauen, haben höchstwahrscheinlich Angst und Bange auf einen ganz bestimmten Moment in der Verfilmung gewartet – der uns bisher aber glücklicherweise erspart geblieben ist. Diese Veränderung rund um das Pferd Shimmer kommt bei der Community extrem gut an.

The Last of Us: In der Spielvorlage erleidet das Pferd Shimmer ein bitteres Schicksal, aber in der Serie zum Glück (noch) nicht

Darum geht's: Ellie und Dina reiten in der zweiten Staffel von The Last of Us gemeinsam auf einem Pferd Richtung Seattle. Das schöne Tier heißt Shimmer und ist vor allem Ellie mit der Zeit sehr ans Herz gewachsen. Die beiden verbindet eine innige Beziehung, die im Spiel auf sehr harte Art und Weise beendet wird.

Was passiert mit Shimmer im Spiel? Während Ellie, Dina und Shimmer in Seattle unterwegs sind, wird eine Falle ausgelöst und Shimmer an den Beinen verletzt. Das arme Pferd tritt auf eine Art Land- oder Tretmine und wird letzten Endes dann durch einen Schuss in den Kopf von seinem Leiden erlöst. Ein herber Schlag für Ellie, die ihr Pferd über alles geliebt hat.

In der Serie fehlt davon bisher jede Spur: Viele Fans dürfte es vor genau dieser Szene gegraut haben, aber wie es aussieht, kommt sie in der Serie einfach nicht vor.

Zumindest wurde das Pferd hier einfach nur in Sicherheit gebracht und seitdem nicht mehr erwähnt. Das Letzte, was wir über Shimmer und Shimmers Zustand wissen, ist, dass das Pferd im Plattenladen chillt. Ellie und Dina haben es dort offenbar einfach zurückgelassen, aber die Fans sind sich sicher, dass es Shimmer gut geht:

Dass Shimmer hier noch nicht das Zeitliche gesegnet hat, kommt sehr gut bei den Fans an. Die meisten Kommentare freuen sich extrem, dass dem armen Tier noch nichts angetan wurde.

"Als jemand, der das Spiel gespielt hat, kann ich mich nicht beschweren. Im Gegenteil, ich bin froh."

Es gibt allerdings auch Kritik daran, dass Ellie und Dina ihr Pferd dort einfach so zurücklassen. Aber Shimmer findet bestimmt genug zu essen und zu trinken, dort, wo sie ist.

Auch in Episode 2 gab es schon Unstimmigkeiten im Hinblick auf die Pferde. Wie ein Reddit-User anmerkt, sind insgesamt vier Pferde zur Berghütte geritten, aber nur zwei zurück. Warum wurden die beiden anderen nicht mitgenommen? Joel hätte auf eines der Tiere geschnallt werden können, statt durch den Schnee gezogen werden zu müssen.

Aber freut euch vielleicht lieber nicht zu früh! Was nicht ist, kann ja noch werden. Die The Last of Us-Verfilmung hat in der Vergangenheit bereits mehrfach Szenen, die im Spiel viel früher kamen, erst später in der Serie eingebaut. Auch wenn wir natürlich nicht hoffen, dass Shimmer etwas zustößt. Idealerweise wird das Pferd von Ellie und Dina einfach wieder abgeholt und alle reiten glücklich zurück nach Jackson.

Wie habt ihr darauf reagiert, dass Shimmer einfach im Musikladen geblieben ist und kein brutales Schicksal erleiden musste?