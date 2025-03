The Last of Us-Serie: Staffel 2 zeigt eine Figur, von der im Spiel nur erzählt wird - Matrix-Schauspieler übernimmt die Rolle

In The Last of Us Staffel 2 spielt eine bisher ungezeigte Figur eine Rolle.

Die zweite Staffel der HBO-Serienumsetzung von The Last of Us kommt mit großen Schritten näher. Am 13. April startet Season zwei in den USA bei HBO Max, einen Tag später dürfte es auch in Deutschland losgehen.

Dass auch in der zweiten Staffel eine Figur vorkommen würde, die in den Spielen nie oder nur wenig gezeigt wurde, war bereits bekannt. Jetzt wurde allerdings auch verraten, um wen es sich dabei handelt und wer die Rolle spielen wird.

Spoiler-Warnung: Wir verraten ein paar Details aus The Last of Us Part 1 und Part 2. Falls ihr die Spiele nicht gespielt habt und auf die Serie wartet, nehmen wir euch hier etwas vorweg, werden aber keine wichtigen Plottwists oder ähnliches verraten.

Eugene wird in der Serie gezeigt

In einem Gespräch mit Variety hat Neil Druckmann über die Entstehung der Spiele, der Serie und natürlich auch die zweite Staffel gesprochen. Er verrät dabei auch, dass Eugene Linden, den Spieler*innen aus The Last of Us Part 2 kennen, eine Rolle spielen wird.

Eugene ist in den Spielen allerdings nicht wirklich als Charakter zu sehen. Stattdessen erzählt Dina Ellie ein paar Details über ihn, nachdem die beiden in seinem persönlichen Versteck Unterschlupf suchen. Im Spiel gibt es ein paar Fotos, die den Mann zeigen.

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Autoplay

Gespielt wird Eugene vom US-amerikanischen Schauspieler Joe Pantoliano, den ihr möglicherweise als Cypher aus Matrix oder Captain C. Howard aus Bad Boys kennen könntet. Er hat auch in der Mafia-Serie Sopranos mitgewirkt. Für die Darstellung von Ralphie bekam er sogar einen Emmy Award.

Wie umfangreich die Rolle von Eugene ausfällt, ist derzeit noch unklar. Schon in der ersten Staffel hatte die Serie mit der Geschichte von Bill und Frank eine Nebenstory aufgegriffen, die in den Spielen nur angedeutet, aber nie gezeigt wird.

Das ist Eugene: Eugene wird in The Last of Us Part 2 mehrmals erwähnt. Er war zusammen mit Joels Bruder Tommy bei den Fireflies und hat in Jackson eine enge Freundschaft zu Dina aufgebaut.

Die beiden waren oft zusammen auf Patrouille, wo Eugene gewissermaßen als Mentor diente und Dina beispielsweise beibrachte, wie sie elektronische Geräte repariert.

Er hat sich einen kleinen Unterschlupf in einer alten Bücherei eingerichtet, in dem Ellie und Dina Unterschlupf suchen, als sie von einem Blizzard überrascht werden. Eugene starb mit 73 einen natürlichen Todes, was in der Postapokalypse von The Last of Us eine Seltenheit ist.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel?