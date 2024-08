The Last of Us Staffel 2 - Der erste Teaser ist da und wir haben Gänsehaut!

Ein erster Teaser zur zweiten Staffel von The Last of Us wurde veröffentlicht.

Wann die zweite Staffel von The Last of Us genau erscheint, wissen wir zwar nocht nicht, jedoch gibt es jetzt einen ersten offiziellen Teaser zur Serie zu sehen, den HBO im Rahmen einer Vorschau für den Zeitraum 2024 bis 2025 veröffentlicht hat.

Den recht kurzen, dafür aber umso emotionaleren Clip, könnt ihr euch im Video ab Minute 1:16 anschauen:

1:55 The Last of Us Staffel 2 zeigt ersten emotionalen Teaser

Das zeigt der erste Teaser: Im kurzen Clip ist unter anderem die berühmte Tanzszene vom Beginn von The Last of Us 2 zu sehen und ein erster offizieller Blick auf Ellies Tattoo. Die restlichen Szene sind ein actionreicher Zusammenschnitt, bevor wir am Ende emotional mit einem "I saved her" (auf Deutsch: "Ich habe sie gerettet) vom in Tränen aufgelösten Joel (Pedro Pascal) entlassen werden.

Neue Info zum Release im Teaser

Zwar wird wie erwähnt noch kein konkretes Release-Datum für Staffel 2 genannt, der Release-Zeitraum jedoch weiter eingeschränkt. So wissen wir durch die Einblendung "New Season coming in 2025" nun offiziell, dass es mit Ellies und Joels zweitem Auftritt in diesem Jahr definitiv nichts mehr wird.

Dass Staffel 2 erst im kommenden Jahr erscheint, galt bereits als recht wahrscheinlich, da die Dreharbeiten noch weit bis in den August reichen sollen.

Alle Infos zu Staffel 2 von The Last of Us haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst:

The Last of Us Staffel 2: Alle Infos und Gerüchte zu Start, Cast, Story und mehr von Linda Sprenger

Episodenanzahl und Streaming in Deutschland

Wie bereits Staffel 1, wird auch Staffel 2 in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Streamingdienste WOW und Sky Q angeschaut werden.

Season 2 wird sieben Episoden umfassen und ist damit um zwei Folgen kürzer als Season 1. Es ist daher stark davon auszugehen, dass die zweite Staffel bei einem der größten Wendepunkte des Spiels enden wird – den wir euch hier natürlich nicht vorwegnehmen wollen. Mehr Infos zur Story findet ihr in der oben verlinkten Übersicht zu Staffel 2.

Wie hat euch der erste Teaser zu Staffel 2 von The Last of Us gefallen?