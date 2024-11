The Last of Us Staffel 2: HBO grenzt Release-Termin näher ein und wir müssen gar nicht mehr so lange warten

Auch in Staffel 2 der HBO-Serie The Last of Us begegnen wir wieder Ellie und Joel aus Season 1.

The Last of Us zählt nicht nur zu den besten Videospielverfilmungen überhaupt, sondern ist auch einfach eine der besten Serien generell. Kein Wunder also, dass Fans und Kritiker*innen weltweit sehnsüchtig auf den Start der zweiten Staffel warten.

Season 2 sollte bisher offiziell einfach nur irgendwann im Jahr 2025 kommen. Jetzt wissen wir es etwas genauer, es gibt nun zumindest einen groben Zeitraum. Die Neuigkeit ist gleichzeitig eine gute Nachricht: Es hätte deutlich länger dauern können.

The Last of Us: Staffel 2 erscheint laut HBO Max schon im Frühjahr 2025

Darum geht's: In The Last of Us wird die Menschheit von einem Pilz dahingerafft, der alle Infizierten nach und nach zu Zombie-artigen Wesen macht, die äußerst aggressiv sind. Ellie ist allerdings immun und soll von Joel zu einem Krankenhaus gebracht werden, wo an einem Gegenmittel gearbeitet wird.

2:07 The Last of Us-Serie: Der erste Trailer zur zweiten Staffel ist da und wir haben Gänsehaut

Wann kommt Staffel 2? Bisher hieß es lediglich, dass Season 2 irgendwann im Jahr 2025 an den Start geht. Jetzt steht fest, dass wir nicht bis Ende des Jahres oder bis zum Herbst warten müssen, sondern Glück haben: Wie HBO Max bekannt gegeben hat, soll es mit The Last of Us bereits im Frühjahr des nächsten Jahres weitergehen (via: IGN).

Einen genauen Termin gibt es damit zwar leider immer noch nicht, aber immerhin wissen wir, dass wir im schlimmsten Fall nur noch fünf Monate warten müssen. Zuvor hatte HBO-Chef Casey Bloys lediglich eingeschätzt, dass uns die zweite Staffel in der ersten Jahreshälfte erwarten würde.

Das erwartet uns in Staffel 2: Während sich die erste Staffel den Ereignissen aus dem ersten The Last of Us-Spiel gewidmet hat, stößt Season 2 in Gefilde vor, die wir aus The Last of Us Part 2 kennen. Allerdings dürfte es laut Showrunner Craig Mazin etwas länger dauern, die ganze Geschichte zu erzählen. Sie wird sich voraussichtlich noch auf eine potentielle dritte Staffel und vielleicht sogar noch auf eine vierte erstrecken (via: Deadline).

Dabei soll Staffel 2 etwas kürzer als die erste Staffel werden, was die Episoden-Anzahl angeht. Aber keine Sorge. Die (bisher noch nicht offiziell bestätigte, aber wohl bereits geplante) dritte Staffel soll das wieder ausgleichen und erneut etwas umfangreicher werden – wenn es nach Craig Mazin geht. Das bedeutet im Klartext, dass Season 2 von The Last of Us nur sieben Folgen auf die Waage bringt.

Aber freut euch nicht zu früh: Bisher steht nur fest, dass die zweite Staffel der Hit-Serie erscheint. Damit auch tatsächlich noch eine dritte und eventuell vierte Season kommen, müssen die Fans natürlich weiterschauen und die Verantwortlichen grünes Licht für die Fortsetzung geben. Aber Craig Mazin zeigt sich zuversichtlich und erklärt, die Geschichte, die noch nach Staffel 2 übrig sei, würde kaum in nur eine Staffel passen.

Was erhofft ihr euch von Staffel 2 der The Last of Us-Serie? Was glaubt ihr, wann sie endet und was alles erst in den Staffeln danach kommen soll?