In The Last of Us Staffel 2 besucht Joel eine weitere neue Person, die wir in den Spielen nie gesehen haben

Joel kämpft in der The Last of Us-Serie mit diversen Problemen und das bleibt auch in Staffel 2 so.

Staffel 2 der überaus erfolgreichen und beliebten The Last of Us-Verfilmung von HBO steht kurz bevor. Sie bringt eine weitere neue Person mit sich, die wir im The Last of Us Part 2-Spiel noch gar nicht zu Gesicht bekommen haben: Joel geht nämlich zu einer Therapeutin. Wieso das so ist, liegt eigentlich auf der Hand, aber Neil Druckmann hat noch weiterführende Erklärungen.

The Last of Us Staffel 2: Neil Druckmann erklärt, warum Joel in Therapie geht – abseits der offensichtlichen Gründe

Darum geht's: Wer in einer Welt wie der von The Last of Us geht, hat eigentlich schon genug gute Gründe, um sich in Therapie helfen zu lassen. Joel hat mit seiner Vorgeschichte aus The Last of Us Part 1 und insbesondere dessen Ende noch sehr viel mehr Redebedarf, aber das ist nicht alles.

The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Im Gespräch mit IGN hat der direkt in die Verfilmung eingebundene Game Director Neil Druckmann noch einen weiteren Grund für Joels Therapie genannt:

"Der Grund, wieso er zur Therapie geht, ist, dass er herausfinden will, wieso Ellie ihm die kalte Schulter zeigt. Und er will die Wahrheit, was es mit den wahren Gründen dafür auf sich hat, was da passiert, nicht so richtig wahrhaben."

Auch in den Spielen? Der Spiele-Macher wird daraufhin gefragt, ob er glaube, dass Joel in den Spielen auch in Therapie gegangen wäre, ohne dass wir das sehen, sozusagen offscreen.

"Ich denke, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte und es da einen Weg gegeben hätte, mit Ellie wieder in Verbindung zu treten – denn das ist seine größte Motivation, alles, was ihn antreibt, ist Ellie – dann hätte er es getan."

Das Ganze hat aber auch Meta-Gründe: Die Showrunner der The Last of Us-Serie wollten das Leben in Jackson und die Community selbst noch weiter ausbauen. Dabei sei vor allem die Frage spannend gewesen, wie sich die Figur des Eugene und die Existenz einer Therapeutin in Jackson auswirken könnten.

Joels Therapeutin wird in der Serie von einer bekannten Schauspielerin verkörpert. Schitt's Creek- und Kevin allein zuhaus-Star Catherine O'Hara schlüpft in die Rolle der Gail. Sie lebt in Jackson und ist die Frau von Eugene, den ihr schon eher aus den Spielen kennen könnt.

Eugene wird in The Last of Us Part 2 zwar nie richtig gezeigt, aber mehrfach erwähnt. In der Serie spielt ihn der aus The Sopranos und Matrix bekannte Schauspieler Joe Pantoliano.

Was haltet ihr von dem Ausbauen kleinerer Nebenfiguren und der Einführung komplett neuer Rollen? Freut ihr euch auf Staffel 2?