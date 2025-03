The Last of Us: Staffel 2 bringt einen der gefährlichsten Infizierten der Spiele in die Serie - und es ist nicht der, an den ihr denkt

Joel ahnt, was auf ihn und Ellie in der zweiten Staffel von The Last of us zukommt Bildquelle: HBO

Wer glaubt, das schlimmste Übel der Infizierten in The Last of Us hätte sich bereits aus den Schatten getraut, irrt. In einem Gespräch mit Empire enthüllen Showrunner Craig Mazin, der Schauspieler hinter Joel, Pedro Pascal, und der Schöpfer der Spielgrundlage, Neil Druckmann, welch neue Gefahr in Staffel 2 lauern wird.

Abby, Joel und Ellie kämpfen ab dem 14. April bei Sky/WOW um ihr Überleben.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

Niederträchtiger Jäger im Schatten

Fans müssen sich wohl auf echte Schocker einstellen. Wie Pedro Pascal erläutert, hievt das Team quasi alles auf eine neue Stufe – auch den Schrecken: „Es ist definitiv eine größere, weitaus ambitioniertere und risikoreichere Staffel. Und, wenn man es sich überhaupt vorstellen kann, stellt sie unsere Stärke in einer Welt, in der wir uns ohnehin schon fürchten, noch einmal auf die Probe.“

Showrunner Craig Mazin greift den Faden auf und lüftet den Vorhang für einen neuen Cordyceps-Infizierten:

Ich sage nur: Wer mehr von den Infizierten sehen will, sollte sich anschnallen. Macht euch bereit für die Stalker – intelligente und furchteinflößende Mitglieder der Infizierten.

„Ihr werdet eine andere Evolution dieser Infektion sehen“, ergänzt The-Last-Of-Us-Schöpfer Neil Druckmann. „Sie hat bestimmte Teile ihres Gehirns am Leben erhalten, sodass sie intelligenter sind. Sie koordinieren und verstecken sich und tun Dinge, die wir in dieser Serie noch nie bei anderen Infizierten gesehen haben.“

Wer Part 2 auf der PlayStation oder dem PC kennt, weiß, dass es bei den Stalkern aber noch lange nicht aufhört. Da wären zum Beispiel die Wesen, die in so manchen Kellern lauert. Kenner*innen wissen, auf was wir anspielen.

Die zweite Staffel 2 von The Last of Us flimmert bald über die Bildschirme, wie es mit einer weiteren Fortsetzung der Spiele aussieht, ist aber noch ungewiss. Nachdem Neil Druckmann eine Aussage getroffen hatte, die fast schon nach einer Absage klang, tauchten Gerüchte auf, die das Gegenteil besagten.

Freut ihr euch auf die Fortsetzung der Fernsehserie? Zockt ihr aktuell vielleicht sogar extra nochmal Teil 1 und 2? Oder haben Serie und Spiel vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun? Schreibt uns eure Gedanken, Ideen und Meinung gerne in die Kommentarsektion!