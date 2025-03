28 Days Later-Autor sagt "The Last of Us ist besser als mein Film" und die Fortsetzung soll mehr wie das PlayStation-Spiel sein

Joel und Ellie durch- und überleben in The Last of Us eine dramatische Geschichte, für die sogar Hollywood-Autoren reichlich Anerkennung übrig haben.

Die beiden kennen und können Endzeit: Im Video Podcast auf Sonys YouTube-Kanal treffen sich Drehbuchautor Alex Garland und Naughty-Dog-Chef Neil Druckmann. Im Gespräch zwischen den Köpfen hinter den Filmen 28 Days Later/28 Weeks Later (Garland) und der Spieleserie The Last of Us (Druckmann) kommt heraus, dass die Werke sich bis heute beeinflussen.

Hier erfahrt ihr, was der Oscar-nominierte Autor Garland von der Spieleserie hält und welchen Einfluss Druckmanns Arbeit auf den kommenden Blockbuster 28 Years Later ausübt.

Das Universum von The Last of Us findet übrigens bald schon in der zweiten Staffel der gleichnamigen Serie die nächste filmische Umsetzung.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Gegenseitiger Respekt und Inspirationsquelle

28 Days Later erschien im Jahr 2003 und sein Sequel 28 Weeks Later kam 2007 heraus. Alex Garland schrieb für den ersten Film das Drehbuch und übernahm beim zweiten Film die Rolle des ausführenden Produzenten. 2016 gehörte er zur Riege der Oscarnominierten in der Sparte Originaldrehbuch für den Film Ex Machina. Einige Jahre zuvor erschien der erste Teil von The Last of US, Neil Druckmanns Werk.

Der Naughty-Dog-Chef erzählt in dem Gespräch, wie ihn 28 Days Later beeinflusst hat. So sei der Charakter David im späteren Spielverlauf klar von einer Gruppe der Infizierten aus dem Film abgeleitet.

Laut Garland habe Naughty-Dog sein Werk dabei aber als Ganzes sogar übertroffen:

"The Last of Us ist besser – auf alle Fälle, was das Drehbuch angeht. Ich spreche jetzt nicht von der Regie, der Vergleich wäre unsinnig. Ich weiß, was 28 Days kann und ich erinnere mich gerne zurück. Aber The Last of Us spielt auf einem anderen Level."

Garlands kommender Film 28 Years Later wird diese Erfahrung widerspiegeln: Er zog so unter anderem aus The Last of Us Inspirationen für die Geschichte. "Mich überrascht das überhaupt nicht. The Last of Us hat bei mir einfach Eindruck hinterlassen." Das Spiel habe sich wie eine Aufforderung angefühlt, nun abermals was draufzupacken und eine noch bessere Geschichten zu erzählen.

Ab dem 19. Juni 2025 ist 28 Years Later in den Kinos sehen.

Kennt ihr die Werke von Alex Garland und was haltet ihr von 28 Days Later oder 28 Weeks Later? Teilt ihr seine Meinung, dass vom Schriftstellerischen her die Spielserie den bisherigen Filmen der Reihe überlegen ist? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentarsektion!