The Last of Us: Staffel 2 der HBO-Serie wird wohl deutlich kürzer - weniger Folgen als erwartet

Ellie spielt in der zweiten Staffel der The Last of Us-Serie wieder eine große Rolle.

Die zweite Staffel der The Last of Us-Serie von Max (ehemals HBO Max) befindet sich aktuell in der Produktion und wird die Story der Spielvorlage The Last of Us Part 2 abhandeln – zumindest zum Teil. Die Ereignisse sollen nämlich in zwei Staffeln aufgeteilt werden, was auch erklären könnte, warum die zweite Season angeblich nur sieben Folgen bekommen soll.

TLoU Staffel 2 bekommt wohl zwei Folgen weniger als Season 1

Offiziell ist noch nicht bekannt, wie viele Folgen die zweite Staffel der The Last of Us-Serie bekommen wird. Insider Daniel Richtman will aber erfahren haben, dass es weniger als in der ersten Staffel werden. Genau genommen zwei Folgen weniger, es sollen nämlich insgesamt sieben Episoden werden.

Wie verlässlich ist der Leak? Offiziell bestätigt ist der Leak natürlich noch nicht, allerdings hat Daniel Richtman nicht zum ersten Mal Inhalte zur Serie geleakt. Zuletzt hatte er enthüllt, dass Catherine O'Hara in der zweiten Staffel mitspielen würde, was Max später bestätigt hat.

Einen weiteren möglichen Hinweis liefen auch die Regisseur*innen für die zweite Staffel. Insgesamt sind diesmal nämlich sieben Personen dabei, mit dabei auch Peter Hoar, Craig Mazin und Neil Druckmann, die bereits in der ersten Staffel Regie geführt haben. Neu hinzu kommen Mark Mylod, Nina Lopez-Corrado, Stephen Williams und Kate Herron.

Allerdings ist das kein eindeutiges Indiz, schließlich gab es auch in der ersten Staffel nur sieben Regisseur*innen für neun Folgen.

Mögliche Gründe für die kürzere Season

Warum genau die zweite Staffel möglicherwiese kürzer als die erste wird, wissen wir entsprechend auch noch nicht. Denkbar ist, dass es sich um einen Nebeneffekt des inzwischen beendeten SAG-AFTRA-Streiks handelt und die Showrunner einfach vermeiden wollten, dass sich die Serie noch weiter nach hinten verschiebt.

Ein weiterer möglicher Faktor wäre natürlich auch die Aufteilung der Story von The Last of Us Part 2. Immerhin wissen wir bereits, dass die Geschichte der Spiel-Vorlage über zwei Staffeln hinweg erzählt werden soll. Um die Ereignisse dann nicht zu sehr zu strecken, würden zwei kürzere Staffeln also durchaus Sinn machen.

Würde es euch stören, wenn die zweite Staffel kürzer als die erste wird oder freut ihr euch einfach darauf, dass es weitergeht?