The Last of Us Staffel 3: Die Gerüchte zu Abbys Vater erweisen sich als richtig - Conjuring-Star übernimmt die Rolle

Jetzt ist es offiziell: Horrorstar Patrick Wilson wird Abbys Vater in The Last of Us Staffel 3. Wir zeigen euch noch mal zum Vergleich, wie der Charakter im Spiel aussah.

Samara Summer
18.03.2026 | 14:35 Uhr

Das ist Patrick Wilson im Trailer zu Insidious: The Red Door (Bildquelle: https:www.youtube.comwatch?v=ZuQuOnYnr3Q) Das ist Patrick Wilson im Trailer zu Insidious: The Red Door (Bildquelle: https://www.youtube.com/watch?v=ZuQuOnYnr3Q)

In The Last of Us Staffel 3 betritt eine weitere wichtige Figur die Bühne, nämlich Abbys Vater. Gerüchte darüber, wer in seine Rolle schlüpfen wird, geisterten bereits durchs Netz. Die wurden jetzt offiziell bestätigt. Ein bekannter Star wird den Cast ergänzen.

Dieser Horrorfilm-Star spielt Abbys Vater

Wer auf Horrorfilme steht, dürfte den nun bestätigten Schauspieler kennen. Es handelt sich um Patrick Wilson, der eine Hauptrolle in einem der wichtigsten Genre-Franchises überhaupt besetzt: The Conjuring. Bei der ebenfalls bekannten Filmreihe Insidious gehört er ebenfalls zum festen Team. Da es noch keinen Trailer zu TLOU Season 3 gibt, könnt ihr euch hier noch mal einen zur zweiten Staffel anschauen:

Video starten 1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Die Liste der bekannten Filme, in denen Wilson mitgespielt hat, ist auch über die beiden genannten Horror-Reihen hinaus lang. Ihr könntet ihn beispielsweise auch aus der Fargo-Serie oder dem Western-Horror Bone Tomahawk kennen.

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Abbys Vater taucht in der Videospielreihe bereits in Teil 2 auf, da die Spielhandlung aber über mehrere Serienstaffeln erzählt wird, bekommt er seinen Auftritt in der HBO-Adaption erst in der dritten Season. Falls ihr nicht mehr genau im Kopf habt, wie Jerry Anderson im Spiel aussah, haben wir hier noch mal einen Screenshot für euch:

Das ist Abbys Vater im Spiel. Das ist Abbys Vater im Spiel.

In Staffel 3 wird es übrigens noch weitere Neuzugänge geben: Dazu gehören unter anderem Jason Ritter, der bereits zuvor als Clicker in der Serie zu sehen war (via Deadline) und Jorge Lendeborg Jr, der jetzt für Danny Ramirez als Manny einspringt. Dieser wird nämlich nicht mehr für The Last of Us vor der Kamera stehen, da es mit seinem Terminkalender nicht vereinbar war.

Bis ihr den neuen Cast erleben könnt, müsst ihr euch aber noch eine ganze Weile gedulden. Die dritte Staffel ist erst im Jahr 2027 geplant.

Was haltet ihr von der Besetzung? Mit welcher Rolle verbindet ihr Wilson bisher am ehesten und könnt ihr ihn euch als Abbys Vater vorstellen?

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