Pikachu hat im Pokémon-Anime einen eigenen Namen für Ash - und das macht eine tragische Szene im ersten Film noch emotionaler

Warum Pikachu Ash so nennt, wird im japanischen Original deutlich. (© The Pokémon Company / OLM)

Das Mauzi von Team Rocket mag zwar berühmt dafür sein, dass es sprechen kann, aber das heißt nicht, dass andere Pokémon nicht auch eine Sprache haben. Das beste Beispiel ist hier wohl das Pikachu von Ash.



Zwar kann es nur seine eigenen Namen wirklich aussprechen, aber es benutzt Kombinationen der Silben dabei so verlässlich, dass sich tatsächlich übersetzen lässt, welche Worte vermutlich dahinter stecken. Unter anderem kann es sogar den Namen von Ash sagen.

So klingt es, wenn Pikachu "Ash" sagt

Im Fan-Wiki Bulbapedia haben Fans die häufigsten Phrasen und ihre wahrscheinliche Bedeutung zusammengetragen. Pikachu beherrscht zwar nur ein paar wenige Worte, wenig überraschend gehört aber der Name seines Trainers Ash dazu – oder zumindest die "Pika-Sprache"-Variante davon.

0:55 Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile

Autoplay

Wenn Pikachu Ash beim Namen nennen will, scheint es nämlich "Pikapi" zu sagen. Die Verbindung wird im Deutschen nicht so richtig deutlich; der japanische Name von Ash ist allerdings Satoshi. Spricht man hier die einzelnen Silben aus, klingt das phonetisch durchaus ähnlich.

Eigentlich also ein niedliches Detail! Mit diesem Wissen lassen sich einige Szenen des Pokémon-Animes aber auch mit anderen Augen sehen. Wir denken da natürlich sofort an den allerersten Pokémon-Film, der bei uns im Jahr 2000 erschien.

Hier "stirbt" Ash nämlich zum allerersten (wenn auch nicht letzten) Mal:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zum Thema Pokémon: Ash ist in der Serie schon 6 Mal gestorben und einfach wieder auferstanden, als wäre nichts passiert von Myki Trieu

Die Szene war für mich und viele andere Kids damals ohnehin schon tragisch genug. Pikachus Angst und Ungläubigkeit wird auch deutlich, ohne seine Worte zu verstehen. Mit dem Wissen, dass Pikachu hier aber Ash beim Namen ruft, während es versucht, ihn aufzuwecken, haut das noch einmal mehr rein.

Alle bekannten Phrasen von Pikachu und ihre Bedeutungen listen wir auf Seite 2 auf.

Wusstet ihr schon, dass Pikachu eine eigene "Sprache" spricht?