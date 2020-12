The Last of Us: Im Multiplayer versteckt sich ein Easter Egg zu Uncharted

Eigentlich sollte ein großes Wasserflugzeug doch auffallen? Doch die Hog Wild, der Flieger von Sully aus dem Action-Adventure Uncharted, hat offenbar kaum jemand bemerkt. Ihr könnt das Flugzeug aber wirklich in der Multiplayer-Map "Beach" von The Last of Us finden.

Uncharted und The Last of Us hängen nicht zusammen: Bevor nun irgendwelche Theorien auftauchen, dass Uncharted in der Vergangenheit von The Last of Us spielen könnte, beide Titel haben nichts miteinander zu tun - abgesehen vom selben Entwicklerstudio. Rodney Reece, ehemaliger Entwickler bei Naughty Dog, baute das Flugzeug einfach als kleinen Scherz ein, ohne irgendwelche Hintergedanken.

Er nahm dazu sogar das Originalmodell aus Uncharted und zerlegte es, um es für The Last of Us in seinen Einzelteilen wieder auftauchen zu lassen.

Link zum Twitter-Inhalt

Ein kleines, spaßiges Easter Egg

Rodney Reece erklärt dazu:

"Wisst ihr, hier ist ein Easter Egg, das ich seit 2013 für mich behalten habe. In The Last of Us auf der Karte "Beach" befinden sich Überreste eines Propellerflugzeugs. Dieser Flieger ist das Flugzeug von Sully aus Uncharted 1. Ich sage nicht, dass es zum Kanon gehört. Aber ich nahm es von U1, zerlegte es in Einzelteile und stellte es dorthin."

Solche Easter Eggs bauen Entwickler gerne in ihre Titel ein, einfach aus Spaß. Wusstet ihr beispielsweise, dass der Name des Flugzeugs von Sully, Wild Hog, ein Hinweis auf ein Level aus Crash Bandicoot sein soll. Alleine daran solltet ihr erkennen, dass die Spiele von Naughty Dog nicht zusammenhängen. Wir bekommen also nicht zu sehen, wie Nathan Drake und Crash Bandicoot gegen Clicker kämpfen.

Habt ihr das Flugzeug in The Last of Us entdeckt? Was haltet ihr von solchen Easter Eggs?