Das erste echte "Zelda" gibt's für die Switch gerade supergünstig!

Eine kurze Reise nach Hyrule gefällig? The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom lässt uns endlich als Zelda spielen!

Ihr habt Spiele wie Link to the Past oder das Link's Awakening-Remake geliebt, seid absolute The Legend of Zelda-Fans oder habt einfach so richtig Bock auf ein kleines, süßes Spiel für zwischendurch? Egal, was euch antreibt, dieses Meisterwerk ist so oder so einfach absolut empfehlenswert! Denn in diesem Teil der legendären Reihe schlüpft ihr in die Rolle der geliebten Prinzessin, erkundet Hyrule, durchstreift rätselhafte Dungeons und bekämpft fiese Gegner!

Und das Beste? Das wundervolle Spiel bekommt ihr für die Nintendo Switch gerade bei Amazon im Angebot!

Risse in Hyrule und verschwundene Leute!

Das Wichtigste natürlich vorweg: Worum geht's in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom denn eigentlich? Überall in ganz Hyrule tun sich Risse auf und alle möglichen Leute verschwinden! Darunter auch Link und der König von Hyrule, der dann sogar von einem bösen Doppelgänger ersetzt wird und Zelda einsperren lässt!

Beschwört coole Echos und rettet Hyrule – dieses Spiel macht einfach richtig viel Spaß!

Im Gefängnis angekommen trefft ihr als Zelda auf eine kleine Fee namens Tri, die euch schließlich auch den Tri-Stab übergibt, mit dem ihr sogenannte Echos von Dingen oder auch Gegnern erstellen könnt. Diese könnt ihr dann beispielsweise im Kampf einsetzen, aber auch, um Rätsel zu lösen oder wie hier dem Gefängnis zu entkommen!

Von der Gerudo-Wüste bis hin zu den Goronen

Wie wir es aus anderen Zelda-Spielen kennen, erkunden wir natürlich ganz Hyrule und helfen den Leuten im ganzen Königreich! Denn auch in der Gerudo-Wüste oder in den Phirone-Sümpfen haben sich Risse gebildet, Monster treiben dort ihr Unwesen und böse Doppelgänger treten auf!

5:57 Zelda: Echoes of Wisdom - Neuer Trailer kurz vor Release für Nintendo Switch veröffentlicht

Autoplay

Aber das ist für Zelda natürlich kein Problem! Gegner besiegt ihr im Handumdrehen, indem ihr einfach Echos auf sie hetzt und dann sprichwörtlich Feuer mit Feuer bekämpft.

Mein persönliches Fazit zum Spiel

Für mich ist The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom genau das richtige Spiel für diese Momente, wenn man nicht gleich ein riesiges Abenteuer mit 100 Stunden Spielzeit starten möchte, aber trotzdem das typische Zelda-Feeling erleben will. Besonders spannend ist daran, dass wir in diesem Titel auch endlich mal Prinzessin Zelda selbst spielen dürfen und sie nun endlich mal an der Reihe ist, den Helden Link zu retten!

Auch die Echos-Mechaniken bringen dabei frischen Wind in die Spielreihe und machen Raum für kreative Problemlösungen! Echoes of Wisdom bringt viele spielerische Freiheiten mit sich und macht einfach schlichtweg so richtig viel Spaß!