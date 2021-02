The Legend of Zelda Skyward Sword kommt in einer HD-Version auf die Switch

In diesem Jahr feiert die Zelda-Serie ihr 35jähriges Jubiläum. Auch deswegen hofften viele, dass Nintendo auf der Februar Direct etwas dazu ankündigen würde. Und so kam es dann auch. Allerdings gab es keine neuen Infos zum heißerwarteten Nachfolger zu Breath of the Wild 2, stattdessen - sozusagen als Überbrückung - kündigte Nintendo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD an.

Die Neuauflage die Wii-Action-Adventures von 2011 wurde dabei laut Nintendo vor allem an die Bewegungssteuerung mit den Joy-Con angepasst. Nicht ohne Grund: Denn schon das Original setzte stark auf die Kombination aus Wiimote und Nunchuk, auch auf der Switch scheint das Spielen mit Bewegungssteuerung die von Nintendo präferierte Variante zu sein. Außerdem wurden für die Switch offenbar die Auflösung nach oben geschraubt, die gezeigten Spielszenen wirkten jedenfalls deutlich schärfer als im Wii-Original, zu dem ihr hier unseren GamePro.de-Test lesen könnt.

30 0 Mehr zum Thema The Legend of Zelda: Skyward Sword im Test - Wolkig mit Aussicht auf göttlich!

Release-Datum: Einen Erscheinungstermin für den Titel nannte Nintendo bereits. Skyward Sword HD soll am 16. Juli 2021 erscheinen. Zeitgleich wird es auch Joy-Con im speziellen Design geben. Noch mehr Ankündigungen der Nintendo Direct findet ihr hier:

Gerüchte schon im letzten Jahr

Komplett überraschend kommt die Ankündigung der Switch-Neuauflage nicht. Bereits im letzten Jahr tauchten diverse Listings des Spiels auf, bei denen zwar nicht klar war, wer sie erstellt hatte, die sich nun im Nachhinein aber als korrekt herausgestellt haben.

52 0 Mehr zum Thema Zelda: Skyward Sword für die Switch - 2. Händler-Eintrag aufgetaucht

Mit Skyward Sword HD können sich also alle Zelda-Fans die Zeit bis zu Updates und News zu Breath of the Wild 2 vertreiben. Die soll es laut Nintendo noch in diesem Jahr geben. Wann genau, wurde allerdings nicht mitgeteilt.

Habt ihr Skyward Sword schon auf der Wii gespielt? Und wenn nicht, wollt ihr es auf der Switch nachholen?