So sehen Ruffy, Zorro und Co. im One Piece-Remake aus - Erste Konzeptzeichnungen geben Vorgeschmack auf die neuen Looks

Es gibt Neues zu The One Piece zu bestaunen; da ist nicht nur Ruffy beeindruckt.

Dieses Wochenende fand an der Makuhari Messe der One Piece Day statt, den Netflix für die Veröffentlichung eines Videos genutzt hat. Darin könnt ihr 20 Minuten Behind-the-Scenes-Material zu The One Piece sehen, dem Anime-Remake von Wit Studio. Was euch in dem Video erwartet, hat Kollege Kevin hier bereits zusammengefasst:

Konzeptzeichnungen zeigen, wie Ruffy und Co. in The One Piece aussehen sollen

Nun sind Konzeptzeichnungen der frühen Strohhutpiraten aufgetaucht, die euch noch einen genaueren Einblick darauf geben, was euch im Remake erwartet. Ihr könnt sie euch hier anschauen:

Auf den Konzeptzeichnungen bekommen wir Ruffy, Zorro, Sanji, Lysop und Nami zu sehen. Auch in ihrem aufgefrischten Look kommen uns die Strohhüte noch angenehm bekannt vor – die vielen Skizzen der bekannten, lustigen Gesichtsausdrücke sorgen schon dafür.

Auch wenn die Strohhüte auf den Konzeptzeichnungen ihrer Manga- oder Anime-Version von Toei Animation sehr ähnlichsehen, sind die Bilder noch nicht final. Sowohl Farben als auch Aussehen der Charaktere können im Remake noch davon abweichen.

Wenn ihr neugierig auf die 20 Minuten Behind the Scenes von The One Piece geworden seid, dann könnt ihr euch das Video hier anschauen:

20:57 The One Piece: Netflix veröffentlicht 20 Minuten Behind the Scenes-Material zum Anime-Remake

Auf den Konzeptzeichnungen fehlt die Strohhutpiraten-Crew ab Chopper. Das macht aber auch Sinn, wenn wir bedenken, dass Chopper beinahe 90 Manga-Kapitel nach Sanji zu den Strohhutpiraten stößt, der bis zu diesem Zeitpunkt das neuste Mitglied ist.

Wir rechnen aktuell aber auch noch nicht mit Chopper zu Beginn von The One Piece, weil es im Manga ganze 134 Kapitel (oder im Anime von Toei Animation 81 Folgen) bis zu seinem ersten Auftritt dauert. Da hat Wit Studio noch einige andere Inhalte davor abzudecken.

Wie lange ihr auf The One Piece warten müsst, können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Trotz dem umfangreichen Behind-the-Scenes-Material von neulich befindet sich das Projekt aktuell noch in der Konzeptionsphase und wird wohl noch eine ganze Weile brauchen, bis wir es auf unseren Bildschirmen sehen können.

Auf welchen Charakter freut ihr euch besonders in den frühen Arcs von One Piece?