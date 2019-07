The Order: 1886-Fans hoffen gerade umsonst auf ein Sequel

Gestern machten Gerüchte um eine mögliche Fortsetzung zum PS4-Exklusive The Order: 1886 von Entwickler Ready at Dawn die Runde. Sie basieren auf den Aussagen von Jordan Mychal Lemos, der als Autor für Sucker Punch Productions arbeitet. Allerdings hat er nun selbst klar gestellt, dass es sich dabei nur um ein Missverständnis handelt.

Lamos sprach im Podcast The Gamerheads über The Order: 1886. Dabei gab er an, dass er gehört habe, dass derzeit an einer Fortsetzung gearbeitet werde. Diese Aussage interpretierten viele Zuhörer als Leak, zum Beispiel im Forum ResetEra. Immerhin ist Lemos auch ein Entwickler und könnte über seine Kontakte Einblicke in die Arbeit von Ready at Dawn haben.

Before this gets any more out of hand, I know nothing about a sequel. These are the types of articles I read last year and I remembered reading 11 months later as there was one coming. Sorry to disappoint. pic.twitter.com/tVPKGzavOJ