BREAKING: Release des The Witcher 3 -Updates für PS5 & Xbox Series ist bekannt

Wie vorab angekündigt, wird das "Next-Gen"-Update für The Witcher 3 noch in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Seid ihr bereits im Besitz der Versionen für PS4 oder Xbox One, könnt ihr euch das Update kostenlos herunterladen. Welche technischen Details verbessert wurden, ist jetzt ebenfalls bekannt.

Wann erscheint das "Next-Gen"-Update? Startschuss für die neue Version ist plattformübergreifend der 14. Dezember 2022.

Im Folgenden führen wir auf, welche technischen Details im Vergleich zur Version für die Last-Gen laut CD Projekt verbessert wurden. Wie sich das Update in der Praxis schlägt, erfahrt ihr dann im Release-Zeitraum in einem ausführlichen Tech-Check hier auf GamePro.

Verbesserungen der "Next-Gen"-Version:

Raytracing

schnellere Ladezeiten

Unterstützung ausgewählter Mods

Neue Inhalte: Außerdem wird das Spiel neue Inhalte bekommen, die von der Netflix-Serie zu The Witcher inspiriert sind. Diese sollen laut CDPR zu einem späteren Zeitpunkt auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Mit dem Update erscheint zudem eine Complete Edition für PS5 und Xbox Series X/S. Hier sind neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten.

The Witcher-Spiele: So geht es weiter

Neue The Witcher-Saga kommt: Seit wenigen Monaten ist bekannt, dass aktuell an einer Fortsetzung zu The Witcher 3 gearbeitet wird, die nicht The Witcher 4 heißt und sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Alle Infos zum Release, den Plattformen und der möglichen Geschichte findet ihr in unserem Hub-Artikel, der fortlaufend mit neuen Informationen ergänzt wird.

Zudem wissen wir, dass sich aktuell zwei weitere Spiele aus dem The Witcher-Universum in Entwicklung befinden. Eines davon wird ein Remake zu The Witcher 1, das so erstmals für Konsolen erscheint. Beim zweiten Spiel, das unter dem Namen "Projekt Sirius" bei Entwickler The Molasses Flood (The Flame in the Flood) in Arbeit ist, sind hingegen nur wenige Informationen bekannt. Uns erwartet laut CDPR eine "innovative Herangehensweise" an das The Witcher-Universum samt Multiplayer-Komponente.

Werdet ihr The Witcher 3 nochmal auf PS5/Xbox Series spielen oder habt vielleicht vor das Hexer-Abenteuer auf den neuen Konsolen zum ersten Mal zu erleben?