The Witcher 3 passt nur auf die Switch, wenn ihr sonst keine Spiele habt

Gestern wurde verraten, wann die heißerwartete Nintendo Switch-Version von The Witcher 3: Wild Hunt in den Läden stehen wird. Ab dem 15. Oktober könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie gut sich Geralt auf Nintendos Hybridkonsole schlägt. Falls ihr Lust auf den Port bekommen habt, müsst ihr aber vielleicht etwas Platz schaffen.

The Switcher 3 - Gigantisch, aber gerade noch klein genug

Mittlerweile lässt sich die Switch-Version von The Witcher 3 nämlich auch vorbestellen und im Zuge dessen wurde die finale Installationsgröße des Open World-RPGs bekannt. Stolze 28,1 GB werden benötigt, um als Hexer auf der Switch unterwegs zu sein.

Damit passt der Port gerade so auf den internen Speicher der Nintendo Switch, der bekanntlich nur 32 GB umfasst. Wer also neben The Witcher 3 auch noch andere Spiele spielen möchte, kommt um eine SD-Karte wohl nicht herum.

Wir haben es gespielt: Falls ihr wissen wollt, wie gut der Nintendo Switch-Port des Rollenspiels geworden ist, könnt ihr gern einen Blick auf unsere Preview werfen, die euch einen Überblick über die technischen Einschränkungen und das Spielgefühl verleiht.

The Witcher 3 auf der Switch

Nicht perfekt, aber wirklich beeindruckend

The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 15. Oktober 2019 für Nintendo Switch.