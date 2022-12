The Witcher 3-Spielzeit und alle Hauptmissionen in der Übersicht

Eure Abenteuer in The Witcher 3: Wild Hunt können ganz schön ausufernd werden. Doch wie lange braucht ihr eigentlich, um Geralts Geschichte zu beenden? Das hängt natürlich auch sehr stark von eurem Spielstil ab.

Spielzeit von Witcher 3: Wild Hunt

Hauptgeschichte: ca. 50 Stunden

ca. 50 Stunden Hauptgeschichte + Nebenquests: ca. 105 Stunden

ca. 105 Stunden Completionist: ca. 175 Stunden

Der Durchschnittswert schwankt aber stark. Die hier angegebenen Werte sind der Durchschnitt aus Tausenden eingereichten Witcher 3-Durchläufen auf der Website HowLongToBeat. Die Abweichungen sind jedoch enorm. So brauchten manche Spieler*innen für die Hauptgeschichte gerade einmal 32 Stunden, während die, die es lieber locker angehen, für die Suche nach Ciri auch gerne schon mal über 85 Stunden einplanen können. Besonders krass wird der Unterschied bei einem Completionist-Run, bei dem ihr wirklich alles abschließen und auch sammeln müsst. Die schnellsten Durchläufe liegen bei um die 117 Stunden, die langsamsten bei ungefähr 470 Stunden.

Wenn ihr wirklich alles in Witcher 3 sehen wollt, dann schaut euch unbedingt unsere Liste mit den Erfolgen zum Spiel an:

Doch egal wie lange ihr braucht: Man kann durchaus sagen, dass ihr bei Witcher 3 auf eure Kosten kommen werdet. Habt ihr sogar die DLCs, die auch in der Game of the Year Edition stecken, dürft ihr nochmal etliche Stunden draufrechnen.

Spielzeit vom Witcher 3-DLC Hearts of Stone

Hauptgeschichte: ca. 10 Stunden

ca. 10 Stunden Hauptgeschichte + Nebenquests: ca. 14 Stunden

ca. 14 Stunden Completionist: ca. 18 Stunden

Der erste DLC hält sich von seiner Spielzeit noch in Grenzen. Wollt ihr alles sehen, dann seid ihr im Schnitt an einem Wochenende durch. Manche Spieler*innen treiben es aber auf die Spitze mit beeindruckenden Speedruns und erledigen die Hauptquest in gerade mal einer halben Stunden.

Spielzeit vom Witcher 3-DLC Blood and Wine

Hauptgeschichte: ca. 15 Stunden

ca. 15 Stunden Hauptgeschichte + Nebenquests: ca. 28 Stunden

ca. 28 Stunden Completionist: ca. 41 Stunden

Der zweite DLC schlägt noch mal ordentlich Spielzeit auf euer Witcher 3 Erlebnis oben drauf. Hier gibt es sehr viel zu tun, gerade was Nebenquests angeht.

In diesem Video zeigen wir euch, ob sich nach all den Jahren ein weiterer Besuch in Velen lohnt:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Alle Witcher 3-Kapitel in der Übersicht

Falls ihr euch fragt, wie weit ihr noch vom Ende der Geschichte entfernt seid, haben wir hier alle Hauptquests des Grundspiels aufgelistet (Achtung! Die Kapitelnamen können zu Spoilern führen):

Prolog

Flieder und Stachelbeeren

Die Bestie von Weißgarten

Kaiserliche Audienz

Kapitel 1: In Ciris Fußstapfen

Velen:

Die nilfgaardische Verbindung

Blutiger Baron

Ciris Geschichte: Der Wolfskönig

Familienangelegenheiten

Hexenjagd

Wanderung im Dunkeln

Herrinnen des Waldes

Der Flüsterhügel

Novigrad:

Scheiterhaufen in Novigrad

Träumen in Novigrad

Die Mätressenliste

Finde Junior

Graf Reuvens Schatz

Mit einem Stück zum Erfolg

Ein Poet in Nöten

Skellige:

Reiseziel Skellige

Der König ist tot – lang lebe der König!

Echo der Vergangenheit

Vermisste

Namenlos

Die Ruhe vor dem Sturm

Kapitel 2: Umas Fluch

Das hässliche Entlein

Die letzte Prüfung

Störung

Wie man einen Gabelschwanz anlockt

Va Fail, Elaine

Die Nebelinsel

Die Schlacht von Kaer Morhen

Blut auf dem Schlachtfeld

Die Nebenquests in Kaer Morhen

Kapitel 3: Wilde Jagd

Der Kahle Berg

Letzte Vorbereitungen

Die große Flucht

Durch Raum und Zeit

Ganz offensichtlich

Zahltag

Vorbereitungen für die Schlacht

Der Sonnenstein

Veni, vidi, Vigo

Kind vom Älteren Blut

Finale: Auf dünnem Eis

Tedd Deireadh, das Letzte Zeitalter

Epilog

Etwas endet, etwas beginnt

Wie lange habt ihr für euren ersten Durchgang von Witcher 3 gebraucht?