The Witcher in Concert – Das epische Live-Konzert zum 10-jährigen Jubiläum des Games

Bis endlich der 4. Teil der legendären Witcher-Reihe erscheint, vergeht leider noch etwas Zeit. Doch mit der Tour “The Witcher in Concert” könnt ihr die einzigartige und eindrucksvolle Atmosphäre des gefeierten Spiels “The Witcher 3: Wild Hunt” erneut bei einem Live-Konzert erleben.

Von Berlin bis Wien - Veranstaltungsorte

In ausgesuchten Locations in der Bundesrepublik Deutschland sowie Österreich erwachen beim Livekonzert The Witcher in Concert die einzigartigen Melodien mit einem symphonischen Orchester und atemberaubenden visuellen Effekten wortwörtlich zum Leben.

Hier finden die Konzerte jeweils statt:

Mittwoch, 20.08.2025 – gamescom, Köln , Koelnmesse, Event Arena

– , Koelnmesse, Event Arena Mittwoch, 12.11.2025 – München , Olympiahalle

– , Olympiahalle Freitag, 14.11.2025 – Frankfurt , Jahrhunderthalle

– , Jahrhunderthalle Samstag, 15.11.2025 – Wien , Stadthalle

– , Stadthalle Sonntag, 16.11.2025 – Berlin , Tempodrom

– , Tempodrom Montag, 17.11.2025 – Hamburg, Barclays Arena

Ab wie viel Jahren ist Einlass? Um am Konzert teilzunehmen, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Besucher unter 18 Jahren brauchen dazu noch eine volljährige Begleitperson. Unter 16 Jahren ist leider kein Zutritt zum Konzert gestattet.

Das sind die Künstler

Damit die große Magie der Witcher-Spiele auch richtig wirkt, sind ein großes Live-Orchester und ein Chor am Start. Dieses Ensemble erweckt die eindringlichen Melodien von Komponist Marcin Przybyłowicz (der als Special-Guest sogar live dabei sein wird) zum Leben und wird begleitet von einer spektakulären Visualisierung auf einer Großbildleinwand.

Die musikalischen Höhepunkte des Spiels werden detailgetreu und mit der vollen Wucht eines Sinfonieorchesters dargeboten. Dabei wurden einige Arrangements sogar extra für das Konzert kreiert. Ihr werdet also die Musik des Spiels auf nie dagewesene Art erleben!

Ein besonderes Highlight ist dabei das Mitwirken der polnischen Folk-Metal-Band Percival, die maßgeblich an der Originalmusik von The Witcher 3 beteiligt war. Deren einzigartige, traditionelle Klänge verleihen den Stücken eine besonders authentische, mittelalterliche und düstere Atmosphäre.

Mit einer aufwendigen Bühnenshow, garantierten Gänsehautmomenten und der originalgetreuen musikalischen Inszenierung ist The Witcher in Concert wahrhaftig ein Muss für alle Fans des Spiels und der epischen Fantasy-Musik im Allgemeinen. Holt euch also noch heute eure Tickets für The Witcher in Concert in eurer bevorzugten Stadt!

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Website und auf den Social Media Kanälen von CD Projekt Red (Instagram, Facebook & TikTok) und The Witcher (Instagram & Facebook).