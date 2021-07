The Witcher 3: Neuer Gratis-DLC für alle Versionen angekündigt

Gestern Abend fand die erste offizielle WitcherCon statt, die eine waschechte Überraschung für Fans von The Witcher 3 parat hatte. So wird Wild Hunt Jahre nach Release mit Gratis-DLCs versorgt, die von der Netflix-Serie inspiriert wurden. (via Twitter)

Wann erscheinen die Inhalte? Hier gibt es noch kein genaues Datum, laut CD Projekt soll es jedoch schon sehr bald weitere Infos geben.

Kommt der Gratis-DLC auf alle Plattformen? Für welche Konsole ihr das RPG gekauft habt, spielt keine Rolle. Die Inhalte kommen auf PS4, Xbox One und Switch. Auch die kommenden Versionen für PS5 und Xbox Series X/S gehen natürlich nicht leer aus.

Reicht meine Standard-Version? Ja. Ihr benötigt nicht zwingend die Complete Edition. Die Inhalte könnt ihr laut CDPR auch mit der Standard-Version abrufen.

Welche Inhalte aus der Serie uns genau erwarten, dahinter steht noch ein großes Fragezeichen. Wie wäre es mit dem "Toss A Coin"-Song, den wir im Menü dauerhaft aktivieren können?

Ebenfalls bestätigt wurde, dass die "Next-Gen"-Version für PS5 und Xbox Series X/S noch in diesem Jahr erscheint. Wann genau, bleibt jedoch weiter ungewiss. Jedoch wissen wir jetzt, wie das Cover Art der Edition ausschaut:

Die 2.Staffel der Netflix-Serie hat endlich ein Release-Datum

Was viele The Witcher-Fans ebenfalls interessieren dürfte, ist der Start der zweiten Staffel der Netflix-Serie. Los geht's am 17. Dezember 2021. Den ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Wie bereits länger bekannt und vom Trailer bestätigt, kehrt Ciri in der zweiten Staffel nach langer Zeit in die Feste der Hexer, nach Kaer Morhen zurück. Den Ort, den ihr noch zu gut vom The Witcher 3-Start kennt.

Freut ihr euch auf die Gratis-DLCs und den Start der zweiten Staffel?