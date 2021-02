The Witcher-Darsteller Henry Cavill arbeitet wohl an Mass Effect-Projekt

Schauspieler Henry Cavill (Man of Steel, The Witcher) zeigt sich in einem Instagram-Post ziemlich mysteriös. Zu sehen ist unter anderem beschriftetes Papier, aber unscharf: Offenbar liest er hier irgendetwas, will aber nicht verraten, was. Da hat er seine Rechnung aber ohne das Internet gemacht. Schlaue und technisch versierte Fans haben die Schrift zum Großteil wieder lesbar gemacht und dabei herausgefunden, dass sich der Text um Mass Effect 3 dreht.

Wer ist Henry Cavill? Henry Cavill kennt ihr wahrscheinlich aus den Man of Steel- aka Superman- und Justice League-Filmen, vor allem aber aus der Netflix-Serie zu The Witcher. Der Schauspieler ist ansonsten aber auch am Videospiel Squadron 42 beteiligt, der Story-Kampagne des überambitionierten Weltraum-Mammutprojekts Star Citizen.

Jetzt scheint sich der Schauspieler auf eine neue Rolle vorzubereiten. Hier seht ihr das Bild:

Link zum Instagram-Inhalt

Das steht dort: Sowohl Game Pressure als auch IGN haben daraufhin Programme genutzt, um den verschwommenen, unscharfen Text zumindest teilweise wieder lesbar zu machen. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um die Inhaltsangabe zu Mass Effect 3 von Wikipedia handeln muss. Und zwar offenbar diesen englischsprachigen Part hier:

"Following the events on Tuchanka and a failed coup by Cerberus to take over the Citadel, the quarians offer their support to the Alliance if Shepard helps them reclaim their homeworld, Rannoch, from the geth. Assisted by a quarian, either Tali'Zorah or Admiral Daro'Xen, Shepard boards a geth dreadnought and rescues a captive geth unit, either Legion or a facsimile occupied by a geth virtual intelligence (VI), then disables the Reaper control signal over the geth."