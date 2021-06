The Witcher Staffel 2: Teaser zur Netflix-Serie zeigt wohl kurz Vesemir

Staffel 2 der The Witcher-Serie von Netflix wird heiß erwartet. Allzu lange dauert es jetzt wohl nicht mehr und wir haben die ersten kurzen Mini-Teaser mit einem ganzen Haufen an kurzen Einblicken in die zweiten Staffel zu Gesicht bekommen. Wer ganz genau hinschaut, kann wohl sogar schon einen ersten Blick auf die berühmte Witcher-Festung Kaer Morhen und auf Vesemir erhaschen.

Netflix zeigt weiteren Teaser zur 2. Staffel The Witcher auf Netflix

Einen richtigen, umfangreichen Trailer zu Season 2 von The Witcher gab es leider zwar noch nicht zu sehen, aber dafür haben wir schon zwei kurze Teaser bekommen. Der eine dreht sich um Ciri, der andere um Geralt. Beide fallen sehr knapp und prägnant aus, aber die schnelle Bildfolge offenbart trotzdem schon einige kleine, aber feine Einsichten.

Hier findet ihr den ersten Teaser zur 2. The Witcher-Staffel rund um Ciri:

Neuer Teaser zu Geralt: Zusätzlich wurde vor Kurzem jetzt auch noch der zweite Mini-Teaser veröffentlicht. Dieses Mal dreht sich alles um Geralt von Riva, den Hexer, der im Mittelpunkt der The Witcher-Serie auf Netflix und des gesamten The Witcher-Universums steht. Auch hier geht alles sehr schnell und ihr müsst schon ganz genau hinsehen, wenn ihr nichts verpassen wollt:

Aber zum Glück gibt es das Internet und die Menschen darin. Die machen sich nämlich zum Beispiel die Mühe, jedes einzelne Bild aus dem Teaser auf Twitter zu posten. So können wir uns das Ganze nochmal in Ruhe anschauen.

Vesemir und Kaer Morhen? Einige der kurzen Einstellungen sehen ganz danach aus, als würde hier schon die altbekannte Hexer-Festung Kaer Morhen gezeigt. Zumindest wirkt die Szene mit der verhüllten Gestalt und Ciri im Schnee sehr stark so, als sei das in Kaer Morhen. Dazu gibt es auch noch einige unheilvolle, riesige Knochen zu sehen:

Zusätzlich sehen wir Geralt und einen Mann mit grauen Haaren Rücken an Rücken stehen, offenbar bereit zum Kampf. Da im Hintergrund wohl einige Hexer-Medaillons hängen, dürfte es sich bei der Szene um eine bevorstehende Auseinandersetzung in Kaer Morhen und bei dem grauhaarigen Typen um Vesemir handeln.

Allzu viel ist von Vesemir und Kaer Morhen leider nicht zu erkennen, aber das dürfte sich spätestens mit dem ersten richtigen Trailer ändern.

Mehr zu The Witcher auf Netflix

Die zweite Staffel soll nach mehreren Verschiebungen im vierten Quartal dieses Jahres endlich auf Netflix zum Streamen veröffentlicht werden. Bis dahin ist dann vielleicht auch schon die Current Gen-Version von The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht worden.

Wie findet ihr die Teaser? Glaubt ihr, dass das Vesemir ist und konntet ihr sonst noch was erkennen?