The Witcher: Dreharbeiten zur 2. Staffel sind beendet und sie startet noch 2021

Die Corona-Pandemie hat es den Verantwortlichen nicht leicht gemacht, aber endlich konnten die Dreharbeiten der 2. Staffel von The Witcher abgeschlossen werden. Immer wieder kam es zu Drehpausen, entweder weil sich Mitglieder der Crew mit dem Coronavirus infizierten oder weil sich Hauptdarsteller Henry Cavill bei den Dreharbeiten verletzte. Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass Staffel 2 noch in diesem Jahr an den Start gehen wird.

Staffel 2 von The Witcher ist fertig

In einem Video wendet sich Sowrunner Lauren S. Hissrich an die Fans und bedankt sich bei der Filmcrew, die über 1.200 Mitglieder stark war. Die Dreharbeiten zur 2. Staffel begannen bei Nacht in einem eiskalten Wald. Seitdem wurde 158 Tage lang gedreht, teilweise mit mehreren Teams.

Der Wald ist natürlich nicht der einzige Standort. Insgesamt bekommt ihr in der zweiten Staffel 15 verschiedene Locations zu Gesicht.

Link zum YouTube-Inhalt

Corona-Pandemie behindert die Dreharbeiten: Hissrich dankt noch einmal explizit der Crew und den 89 Schauspieler:innen für ihre harte Arbeit. Immerhin mussten während der Dreharbeiten ständig Gesichtsmasken und Schutzbrillen getragen werden. Von dem ständigen Desinfizieren der Hände ganz zu schweigen.

Link zum Twitter-Inhalt

Hissrich verspricht für Staffel 2 viele neue Monster, Charaktere und Geschichten.

Weitere interessante Artikel zu The Witcher:

Das ist Staffel 2

Wir kennen bereits einige Details zur kommenden Staffel von The Witcher. Beispielsweise wissen wir schon von etlichen Rollen, welche Schauspieler diese übernehmen werden. Außerdem wird die aus The Witcher 3 bekannte "Wilde Jagd" mit von der Partie sein.

Genau wie die erste Staffel, wird auch Staffel 2 8 Episoden haben. Neben den Hexern soll vor allem Ciri im Fokus stehen, die immer mehr zu einer fähigen Kämpferin wird.

Was wünscht ihr euch von der 2. Staffel The Witcher?