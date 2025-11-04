Wann kommt The Witcher Staffel 5 auf Netflix? Ihr müsst dieses Mal nicht so lange warten wie auf Staffel 4

The Witcher auf Netflix bekommt auf jeden Fall noch eine finale, 5. Staffel. Zu der gibt es auch jetzt schon gute Neuigkeiten: Die Wartezeit zwischen Staffel 4 und 5 wird nicht so lange ausfallen wie zwischen 3 und 4.

David Molke
04.11.2025 | 17:05 Uhr

Die The Witcher-Verfilmung von Netflix hat Geralt ab Staffel 4 mit Liam Hemsworth neu besetzt.

Netflix hat die 4. Staffel von The Witcher vor Kurzem erst veröffentlicht, aber die Frage nach mehr drängt sich natürlich direkt auf. Offiziell ist auch noch eine Staffel geplant. Aber wann kommt Staffel 5 und müssen wir wieder so lange warten? Nein, zum Glück nicht. Es gibt aber noch keinen genauen Termin.

The Witcher Staffel 5: Wann kommt die letzte Season?

Zwischen The Witcher Staffel 3 und Staffel 4 war eine ungewöhnlich lange Pause. Die Wartezeit betrug zweieinhalb Jahren. Das ist für eine fortlaufende Serie natürlich immer irgendwie ärgerlich und lässt wartende Fans ziemlich hängen. Aber dass die Lücke so lang ausgefallen ist, hatte gute Gründe.

Video starten 2:15 The Witcher auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt der neue Geralt seine Kampfkünste zum Besten

Wie die The Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich gegenüber Variety erklärt, werden wir auf die nächste Staffel glücklicherweise wohl nicht mehr so lange warten müssen. Die Zeit zwischen den beiden Seasons sei "hoffentlich kürzer" und die Chancen dafür stehen extrem gut.

"Zweieinhalb Jahre sind nie ideal. Wir hatten offensichtlich einen Autor*innen-Streik in der Mitte dieser Zeit, was uns mit Staffel 4 wirklich nach hinten verschoben hat. Also Daumen drücken. Wir machen weiter und hoffen, dass wir in der Lage sind, es dem Publikum ein bisschen eher liefern zu können."

Die 5. Staffel ist schon fertig gedreht: In einem Gespräch mit GamesRadar hatte die Chefin der The Witcher-Verfilmung von Netflix bereits bestätigt, dass die fünfte und letzte Staffel schon abgedreht wurde, und zwar seit über einem Monat. Die Showrunnerin gab allerdings auch an, dass die Post-Produktion sehr zeitintensiv ausfalle.

Aber wann genau kommt Staffel 5 denn jetzt? Einen genauen Termin für die Veröffentlichung der letzten Staffel hat bisher leider noch niemand verraten. Aber wenn alles glattgeht, dürfte einem Release im kommenden Jahr 2026 nichts mehr im Wege stehen. Wir halten den Herbst als Zeitraum dafür für realistisch.

Wer sich bis dahin die Wartezeit verkürzen will, hat dazu nicht nur die bisherigen vier Staffeln zur Hand, sondern auch noch einen überraschend ebenfalls aktuell veröffentlichten Bonusfilm. Der nennt sich The Rats: A Witcher's Tale und dreht sich um Ciris Story. Die Geschichte setzt direkt nach den Ereignissen der vierten Staffel ein. Ursprünglich sollte der Stoff sogar eine eigene Spinoff-Serie werden, jetzt ist es dieser Film.

Werdet ihr die fünfte The Witcher-Staffel auch noch gucken?

