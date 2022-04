The Witcher-Umfrage: Geralt, Ciri oder ... ? Wen wollt ihr in der neuen Saga spielen

Zwar machen CD Projekt um den Namen des neuen The Witcher-Spiels noch ein großes Geheimnis, verraten nur, dass mit dem kommenden Action-Rollenspiel eine neue Saga beginnt, einen ersten Hinweis auf die mögliche Hauptfigur gibt es allerdings bereits. Doch wie schaut es eigentlich bei euch aus, wen wollt ihr in der Hauptrolle sehen und mit wem das kommende Abenteuer bestreiten?

Das Spiel, das nicht The Witcher 4 heißt und der erste Hinweis

Eigentlich wissen wir über das neue Spiel im The Witcher-Universum nichts. Naja, fast nichts. Es soll nicht The Witcher 4 heißen, wird aufgrund einer Partnerschaft mit Epic in der Unreal Engine 5 entwickelt und Crunch, den soll es während der Produktion (mal wieder) nicht geben. Eine Sache wäre da aber noch!

Das ominöse Medaillon: Hatten viele, uns eingeschlossen, zur Enthüllung zunächst vermutet, dass auf einem ersten Teaser ein Katzenmedaillon zu sehen ist, das eine Verbindung zu Ciri andeutet, wurde das mittlerweile offiziell widerlegt. Zu sehen ist vielmehr ein Luchs, dessen Hexerschule auf einer Fan-Fiction beruht und bedeuten könnte, dass wir uns vielleicht im Spiel einen eigenen Charakter erstellen.

Warum die ganze Ankündigung übrigens so vage gehalten war, das erklären euch die Kollegen Maurice und Micha im Video:

Wen wollt ihr im neuen The Witcher spielen?

Da die (Gwent-) Karten noch nicht auf dem Tisch liegen, bleibt uns noch reichlich Zeit für ein kleines Wunschkonzert. Hättet ihr in einer neuen Saga überhaupt noch Lust auf Geralt, wollt ihr vielleicht eher Ciri, Yennefer oder Triss spielen? Oder hättet ihr vielleicht Lust die Abenteuer des jungen Vesemir zu erleben?

Läge die Entscheidung in unseren Händen, würden wir selbstverständlich mit Rittersporn durch die vier Königreiche ziehen und dabei Striegen, Kikimoras und Ertrunkene mit der Laute vermöbeln. Spezialattacke: Gesang, Gegner im Umkreis von 10m flüchten, fallen in Ohnmacht.

Oder doch ein selbst erstellter Charakter? Wie oben bereits angedeutet, kann es natürlich auch gut sein, dass uns CD Projekt gleich V in Cyberpunk 2077 die Qual der Wahl lässt und zu Spielbeginn einen Charakter-Editor präsentiert.

Wir sind wirklich sehr, sehr gespannt, auf welchen Charakter eure Wahl fällt. Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr eure Entscheidung in den Kommentaren noch ein wenig begründet. Die Auswertung der Umfrage erfolgt dann wie gewohnt in den kommenden Tagen hier auf GamePro.

Warum habt ihr euch für einen der aufgeführten Charaktere entschieden oder wollt ihr lieber im Editor selbst eine Figur basteln?