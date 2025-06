The Witcher 4: Release, Story, Trailer, Gameplay-Neuerungen und mehr - Alle Infos zur neuen Trilogie

Hier ist alles, was wir bereits zu The Witcher 4 wissen.

CD Projekt Red hat die Story von Hexer Geralt mit dem 2016 erschienenen Witcher 3-DLC Blood and Wine zu einem Abschluss gebracht. Jetzt arbeitet das Studio an einer neuen Trilogie im Hexer-Universum, das Ciri zur Protagonistin macht. Wir sammeln hier alle bereits bekannten Infos zu The Witcher 4.

Letztes Update am 06. Juni: CD Projekt Red hat jetzt eine Tech-Demo vorgestellt, die explizit kein Gameplay zeigt. Es ist lediglich ein Test, um zu zeigen, was das Studio aus der Unreal Engine 5 rausholen könnte.

