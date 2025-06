The Witcher 4 spielt an einem Ort, an dem wir Triss und vielleicht sogar Geralt treffen könnten

The Witcher 4 stellt Ciri endlich voll und ganz ins Rampenlicht und die Tech Demo liefert einen ersten Ausblick.

The Witcher 4 wurde mit einer Tech Demo zur Unreal Engine vorgestellt – oder zumindest eine Art Vision, in welche Richtung der Look des Spiels gehen soll. Dabei hat das Entwicklerstudio CD Projekt RED auch schon verraten, wo Ciri sich in diesem Video herumtreibt: Kovir. Das bedeutet, dass wir dort höchstwahrscheinlich einige alte Bekannte wiedersehen können.

The Witcher 4 spielt (unter anderem) in Kovir

Unreal Engine-Macher Epic und The Witcher 4-Entwickler CDPR haben in einer gemeinsamen Präsentation gezeigt, was das dem kommenden Spiel zugrundeliegende Grafik-Grundgerüst so drauf hat. Knapp 10 Minuten konnten wir uns anschauen, wie The Witcher 4 eventuell aussehen könnte:

9:38 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Dabei gilt natürlich zu beachten, dass es sich dabei nur um eine Tech-Demo handelt, nicht um echtes Gameplay. Das haben die Verantwortlichen mehrfach betont. Auch wenn es schon sehr fertig und gut aussieht, muss in The Witcher 4 nichts davon in dieser Form zu sehen sein. Ihr solltet eure Vorfreude also zügeln.

Nichtsdestotrotz wurde angekündigt, dass The Witcher 4 auch in Kovir spielen soll. Wir schreiben hier "auch", weil wir fest davon ausgehen, dass das nicht der einzige Schauplatz bleiben dürfte. Immerhin ist Geralt als Hexer in den vorherigen Teilen auch immer schon ziemlich viel rumgekommen.

Kovir und was es bedeutet: Kovir ist ein relativ weit nördlich gelegenes Reich und erinnert darum nicht von ungefähr an die Vegetation und Landschaft, die auch in der Nähe der Witcher-Festung Kaer Morhen in The Witcher 3 zu sehen war. Ihr könnt euch auf viele Berge mit schneebedeckten Gipfeln und dichte Wälder freuen.

So sieht Kovir in der Tech Demo zu The Witcher 4 aus.

Politisch ist Kovir relativ neutral: Die Mächtigen dieses Reiches halten sich in der Regel aus den Streitereien heraus, die in den Ländern rings um sie herum vom Zaun gebrochen werden. Gleichzeitig gilt die Bevölkerung als ziemlich tolerant.

Was unter anderem auch dazu geführt hat, dass Triss in The Witcher 3 einige Zauberer dorthin gerettet hat.

Wenn wir uns als Ciri in Kovir herumtreiben und dort auch Triss sesshaft geworden ist, stehen die Chancen also nicht schlecht, dass wir ihr einen Besuch abstatten können. Aber es kommt sogar noch besser.

Treffen wir vielleicht sogar Geralt? Triss und Geralt können sich am Ende von The Witcher 3 gemeinsam zur Ruhe setzen, und zwar wollen sie das in Kovir tun. Dementsprechend gibt es also vielleicht auch die Möglichkeit, Geralt dort zu begegnen.

Wie geht The Witcher 4 mit unseren Entscheidungen aus Teil 3 um?

Eventuell können wir unsere Entscheidungen wieder übernehmen, so wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war. Dann steigen die Chancen, Geralt und Triss gemeinsam in Kovir zu treffen, falls ihr das in The Witcher 3 so entschieden habt.

Aber auch hier solltet ihr euch wohl lieber nicht zu früh freuen: Ob so eine Funktion erneut kommt (oder ob CDPR sich vielleicht für eine Kanon-Variante der Ereignisse entscheidet), steht noch nicht fest. Wir würden aber zumindest davon ausgehen, dass wir Triss in Kovir finden können.

Wie habt ihr euch in The Witcher 3 am Ende entschieden und glaubt ihr, dass wir Triss und Geralt in The Witcher 4 begegnen?