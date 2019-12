The Wolf Among Us 2 - Gecanceltes Adventure erneut angekündigt

Die Überraschungen von der Preisverleihungen The Game Awards aus der heutigen Nacht reißen nicht ab. So wurde das Telltale-Spiel The Wolf Among Us 2 mit einem ersten Teaser wiederbelebt und befindet sich aktuell für Konsolen und PC in der Entwicklung.

Zur Story: Das Spiel schließt an die Ereignisse aus Teil 1 an, ist jedoch nach wie vor ein Prequel zu den Ereignissen aus DC's Comicbuch-Reihe Fables.

Den recht kurzen Clip, in dem die Charaktere Bigby und Snow auftauchen, könnt ihr euch hier anschauen:

Von den Toten auferstanden

Warum wiederbelebt? Bereits im Jahr 2017 bekamen wir ein erstes Lebenszeichen von Telltales Adventure-Fortsetzung präsentiert. Allerdings nur in einem kurzen Teaser, der Szenen aus Teil 1 zeigte. Im vergangenen Jahr schloss das Studio und das Projekt lag auf Eis.

Im August diesen Jahres wurde die Marke Telltale samt einem Großteil des Spiele-Katalogs von der Firma LCG Entertainment aufgekauft. Es folgte die Ankündigung, man wolle zukünftig neue Titel produzieren. Dazu zählt jetzt The Wolf Among Us 2, das in Co-Produktion mit dem Studio Adhoc Gaming entsteht.

Das offizielle Statement von Jamie Ottile, CEO von LCG Entertainment:

" The Wolf Among Us zählt zu den beliebtesten Spielen im Telltale-Katalog, daher freuen wir uns ankündigen zu dürfen, dass sich Wolf 2 erneut in der Entwicklung befindet und sich das Spiel in guten Händen befindet. "

Angaben zu einem Release gibt es bislang nicht.

Teil 1 nachholen: Wer den ersten Teil nicht gespielt hat, kann sich das Adventure bis zum 19. Dezember kostenlos im Epic Game Store holen.

Mehr zu den Game Awards: