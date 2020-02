Entwickler Platinum Games ist offen für eine Fortsetzung des Action-Spiels The Wonderful 101. In einem Interview mit Nintendo Everything sprachen Studio-Chef Atsushi Inaba und Game Director Hideki Kamiya über einen möglichen Nachfolger. (via nintendolife)

Damit dieser erscheinen könne, müsse laut Inaba eine bestimmte Bedingung erfüllt sein.

"Was ein Sequel oder sowas betrifft, können wir keines machen, wenn es keine Fans für die Serie gibt. Wenn die Fans es also unterstützen und für The Wonderful 101 alles gut läuft, dann sage ich, ist es ganz natürlich, dass wir einen weiteren Serienteil machen wollen."

Mit "es unterstützen" meint Inaba die aktuell noch laufende Kickstarter-Kampagne zu The Wonderful 101 Remastered. Und über mangelnden Support kann sich die nicht wirklich beklagen. Im Gegenteil, aktuell steht das Projekt bei über 25.000 Unterstützern und einer Finanzierungssumme von 1,5 Millionen Euro, wodurch unter anderem eine neue Mission freigeschaltet worden ist.

Ideen für Nachfolger vorhanden

Sollte dies die einzige Bedingung für die Entwicklung eines Nachfolgers sein, dürfte es dafür also nicht allzu schlecht aussehen. Ideen dafür gibt es dafür laut Hideki Kamiya anscheinend genug.

"Ich hatte Ideen wie 'Wie wäre es, wenn in einem Sequel Wonder Blue der Anführer wäre?' "

Die schlechten Verkaufszahlen und das generelle Desinteresse an The Wonderful 101 verhinderten damals allerdings einen zweiten Teil.

Die Kickstarter-Kampagne von The Wonderful 101 Remastered läuft noch bis zum 6. März 2020.