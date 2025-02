Tides of Annihilation begeistert mit neuem Gameplay und Bombast-Grafik: Das müsst ihr über das Actionspiel jetzt wissen

Gwendolyn ist die Hauptfigur von Tides of Annihilation.

Sony hat auf der State of Play im Februar 2025 eine ganze Reihe von neuen Spielen vorgestellt. Eines davon ist Tides of Annihilation vom chinesischen Studio Eclipse Glow Games. Das Action-Adventure entführt euch in ein von Aliens zerstörtes London und hat ziemlich große Vorbilder.

Die wichtigsten Informationen:

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release: unbekannt

unbekannt Entwickler: Eclipse Glow Games

2:13 Tides of Annihilation: Neues Action-Spiel liefert Bombast-Grafik im zerstörten London

Darum geht's in Tides of Annihilation

Tides of Annihilation mixt die Sage über König Artus mit einer ordentlichen Prise Sci-Fi. Wesen aus einer anderen Welt haben London in Schutt und Asche gelegt. Gwendolyn ist die einzige Überlebende und entdeckt die Fähigkeit, die legendären Ritter der Tafelrunde zu beschwören und zu befehligen.

Sie sucht nach ihrer Schwester und möchte das Geheimnis hinter ihren mysteriösen Kräften lüften. Dafür muss sie sich durch die zerstörte Metropole kämpfen und trifft dabei teilweise auf riesige Ritter, die größer als Hochhäuser sind.

Ähnlich wie etwa in Shadow of the Collossus sind die wandelnden Riesen im Grunde eigene, vertikale Levels. Um sie überhaupt angreifen zu können, müssen sie erklommen werden.

Die Geschichte wird in vertonten Gesprächen und aufwendig inszenierten Zwischensequenzen erzählt und soll euch etwa 30 Stunden und mehr unterhalten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass das bisher veröffentlichte Material sowohl technisch als auch stilistisch richtig schick aussieht.

So spielt sich Tides of Annihilation

Action-Adventure mit großen Vorbildern: Die Entwickler*innen nennen unter anderem Devil May Cry, NieR: Automata und Stellar Blade als Vorbilder für Tides of Annihilation und das wird beim Setting und der Präsentation des Spiels direkt klar.

Euch erwartet demnach aus Gameplay-Sicht ein Mix aus rasanten Kämpfen aus der Third-Person, kleine Umgebungsrätsel und Geschicklichkeitspassagen.

Die Kräfte der Ritter spielen dabei eine wichtige Rolle. Sie haben verschiedene Fähigkeiten wie Elementar-Attacken und können von Gwendolyn im Kampf herbeigerufen werden. Sie nutzt die Ritter aber auch, um beispielsweise neue Wege freizulegen.

Im ausführlichen Gameplay, das erst nach der State of Play veröffentlicht wurde, ist zudem zu sehen, dass der Titel auch mit einer verzerrten Realität spielt. Die Gravitation wird etwa an einer Stelle verdreht, sodass Gwendolyn quasi auf einer Hauswand weiterlaufen muss.

Das Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

13:42 Tides of Annihilation zeigt knapp 13 Minuten Gameplay

Wer steckt dahinter? Tides of Annihilation ist das erste Spiel von Eclipse Glow Games. Das Studio sitzt in Chengdu in China und besteht offenbar aus etwa 100 Entwickler*innen. Laut eigener Aussage des Studios haben einige davon zuvor an Titeln wie Yakuza 0, For Honor, Assassin's Creed, der Persona-Reihe und Prince of Persia mitgearbeitet.

Einen Releasetermin haben die Entwickler*innen bisher aber nicht verraten.

Was haltet ihr bisher von Tides of Annihilation? Gefällt euch das Setting des Spiels?