'Time To Say Goodbye': Fan verkauft nach über 20 Jahren seine geliebten 14 Konsolen und 140 Games - Community kann es kaum fassen

Ein Spieler will seine Sammlung verkaufen, die aus 14 Konsolen und 140 Games bestehen. Die Community versucht, ihm das entweder auszureden oder gute Tipps dafür zu geben.

David Molke
21.03.2026 | 19:00 Uhr

Hier seht ihr die Spiele- und Konsolensammlung von Redditor raisedbytides (Bild: reddit.comuserraisedbytides) Hier seht ihr die Spiele- und Konsolensammlung von Redditor raisedbytides (Bild: reddit.com/user/raisedbytides/)

Vielleicht kennt ihr das: Da habt ihr über all die Jahre eine stattliche Sammlung an Konsolen und den zusätzlichen Spielen angehäuft, aber nutzt sie nie. Die Geräte und Titel liegen oder stehen allesamt nur im Keller, Regal oder auf dem Dachboden rum. Einerseits ist es natürlich schade, sich davon zu verabschieden, aber andererseits bringt das etwas Geld ein und so könnte jemand anders damit noch Spaß haben. Bei einem Spieler aus Kanada geht es aber vor allem darum, Platz zu schaffen.

Das Wichtigste in Kürze:

  • Ein Redditor verkauft seine beeindruckende Sammlung von 14 Konsolen und 140 Spielen.
  • Die Community ist entsetzt und versucht den Verkäufer davon abzubringen.
  • Der Verkäufer möchte die Sammlung auf einmal verkaufen und schätzt den Wert auf ca. 1150 kanadische Dollar.
  • Darum fordern viele Fans den Verkäufer auf, die teuersten Teile einzeln zu verkaufen.

Redditor verkauft 14 Konsolen und 140 Spiele, um Platz zu schaffen und die Community flippt aus

Darum geht's: Spiele-Fan "raisedbytides" präsentierte vor zwei Jahren seine beachtliche Spiele- und Konsolensammlung auf Reddit. Allerdings nicht nur, um damit anzugeben, sondern wohl auch um auf seine Weise davon Abschied zu nehmen. Damals stand er nämlich kurz davor, die Sammlung vollständig verkaufen.

Über 140 Spiele, über 14 Konsolen gehen diese Woche zum Second Hand-Laden. Dekaden voller persönlicher Gaming-Geschichte, an der ich über 20 Jahre gehangen habe, nehmen jetzt zu viel Platz ein und werden nie genossen. Hoffentlich kann jemand anders da draußen durch diesen Fang glücklich werden!

Hier könnt ihr euch das Bild und den Beitrag nochmal ganz genau ansehen:

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Diese Konsolen samt Spiele sind dabei:

  • SNES
  • N64
  • GameCube
  • Nintendo Wii
  • Wii U
  • PS1
  • PS2
  • PS3
  • PS4
  • Xbox 360
  • Xbox One

...und wahrscheinlich noch mehr, dass sich nicht erkennen lässt. In den Kommentaren ist beispielsweise auch noch von einem NES die Rede und wenn wir uns nicht täuschen, spitzelt an einer Stelle unter dem Haufen auch noch eine Original-Xbox hervor. Bei den Spielen können wir Spyro, The Quarry, Halo, Minecraft, Super Mario 64, Fable und noch ein paar andere ausmachen.

Video starten 50:28 Neue Spiele im März - Video-Vorschau für Konsolen und PC

Die Community reagiert entsetzt oder hilfsbereit: Vielen Gaming-Fans läuft angesichts dieser extrem umfangreichen Sammlung direkt das Wasser im Mund zusammen. Während die eine Hälfte versucht, den Verkäufer davon abzubringen, überhaupt zu verkaufen, will ihm die andere Hälfte dabei helfen, mehr Geld zu machen.

Der Redditor hier hatte schlicht und einfach keine Lust, Zeit zu investieren, um die Stücke dieser Sammlung alle einzeln zu verkaufen. Auch wenn er dadurch wahrscheinlich deutlich mehr Gewinn machen könnte, scheint er darauf aus zu sein, alles auf einmal und möglichst stressfrei loszuwerden.

Seine Schätzung liegt bei ungefähr 1.150 kanadischen Dollar (umgerechnet etwa 785 Euro), die er für seine komplette Sammlung bei einem Spieleladen bekommen könnte – 4 Dollar pro Spiel und 40 pro Konsole.

Das ist laut vielen Fans in den Kommentaren aber viel zu wenig. Sie flehen den Besitzer geradezu an, die teuersten Teile doch noch einzeln zu verkaufen. Allein der GameCube könnte statt angepeilten 40 Dollar angeblich locker 200 einbringen.

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User "raisedbytides" schrieb übrigens damals noch dazu, dass er auf jeden Fall noch einige Konsolen behalten will und dem Spielen treu bleibt. Wie er damals in einem weiteren Kommentar erklärte, habe er noch eine PS5, eine Switch und einen PC und plane nicht, aufzuhören. Er wolle einfach nur Platz für andere Hobbies schaffen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Habt ihr eine ähnliche Sammlung und wenn ja, was gehört alles dazu? Benutzt ihr die Sachen auch alle noch oder denkt ihr vielleicht auch über einen Verkauf nach?

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