Noch mehr Fallout-Spiele? Bethesdas Todd Howard deutet zwei neue Projekte an

Was uns da in Zukunft alles erwartet?

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime läuft aktuell sehr gut und zieht gleichermaßen Veteranen und Neulinge in die Spiele. Vor allem Fallout 76 und Fallout 4 erleben dadurch einen beachtlichen Aufschwung bei den aktiven Spieler*innen. Da überrascht es wenig, dass Bethesdas Game Director Todd Howard nach der Zukunft der Spiele ausgefragt wird und er womöglich mehr plant, als bislang angekündigt wurde.

In einem YouTube-Interview mit Kinda Funny Games stellte er sich mehreren Fragen zur Zukunft des erfolgreichen Franchises. Während er darüber gesprochen hat, kündigte er womöglich zwei neue Spiele an. Wir beginnen erst einmal mit der allgemeinen Zukunft von Fallout, da die mögliche Spiele-Ankündigung darauf aufbaut:

„Wir schauen noch, was wir mit dem Franchise machen und dann fragen wir uns, ob wir uns noch gut damit fühlen – ich kann noch nichts preisgeben – aber hier ist unser Plan für das Fallout-Franchise: Staffel 2 für die Serie, was machen wir für Mobile, was machen wir mit Fallout 76...“