One Piece- und Dragon Ball-Animationsstudio macht jetzt auch Spiele – Erste Ankündigung im Live-Ticker

Das bekannte Animationsstudio von One Piece, Dragon Ball und anderen beliebten Anime-Serien hat nun einen großen Schritt in die Welt der Videospiele gemacht. Toei Animation hat mit Toei Games ein Label zur Produktion und Veröffentlichung von Spielen gegründet. Am 21. April wurde dieser Schritt über Social Media-Posts und japanischen News-Outlets bekanntgegeben.
Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung, die Toei für Fans auf Lager hatte, denn das Label hat auch bereits das erste Projekt in Sicht.
Das Wichtigste zu Toei Games erstem Projekt im Live-Ticker
Mittwoch, 22.04.2026
14:12 Uhr
Ein X-Account und eine offizielle Webseite für die neue Abteilung wurde bereits veröffentlicht. Dort seht ihr auch das Logo.
Termin zu Ankündigung des ersten Projekts von Toei Games
- Datum: 24. April 2026
- Uhrzeit: unbekannt
Am 24. April 2026 will Toei ihr erstes Projekt unter dem neuen Label enthüllen. Damit ihr die nächsten Tage – bis einschließlich dem Tag der Ankündigung – auch nichts zu dem Thema verpasst, halten wir euch im Live-Ticker oben mit den neuesten Informationen zu Toei Games auf dem Laufenden.
Ein Spiel zu keiner bestehenden IP
Aufgrund von Toei Animations Ankündigung und ihrer Aussage, dass es sich bei dem kommenden Projekt nicht auf eine bestehende IP handeln wird, gibt es für Fans also erst einmal keine Spiele zu Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon und Co. – auch wenn sich die Community darauf gefreut hätte.
Zur Veranschaulichung, wie die Animationen von Toei Animation / Toei Games in ihren Spielen aussehen könnten, könnt ihr euch den Trailer zur aktuellen Elban-Arc im One Piece-Anime hier anschauen:
Was das Animationsstudio – und nun auch Spiele-Entwickler und Publisher – uns bald auftischt, ist also aktuell noch unklar. Es bleibt also bis zum 24. April abzuwarten, was Toei Games als erstes Projekt vorstellen wird. Evenutell geben Gerüchte vorher schon etwas Ausschluss darüber.
Wie ist eure Meinung zu Toei Animations Einstieg in die Spiele-Branche und welche Spiele würdet ihr euch von dem beliebtem Animationsstudio wünschen?
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