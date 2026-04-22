Live

One Piece- und Dragon Ball-Animationsstudio macht jetzt auch Spiele – Erste Ankündigung im Live-Ticker

Toei Animation macht jetzt nicht nur Animes, sondern auch Spiele und das erste Projekt wird in wenigen Tagen vorgestellt.

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
22.04.2026 | 14:12 Uhr

Mit so einer Ankündigung hat Ruffy nicht gerechnet. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Mit so einer Ankündigung hat Ruffy nicht gerechnet. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Das bekannte Animationsstudio von One Piece, Dragon Ball und anderen beliebten Anime-Serien hat nun einen großen Schritt in die Welt der Videospiele gemacht. Toei Animation hat mit Toei Games ein Label zur Produktion und Veröffentlichung von Spielen gegründet. Am 21. April wurde dieser Schritt über Social Media-Posts und japanischen News-Outlets bekanntgegeben.

Das ist jedoch nicht die einzige Überraschung, die Toei für Fans auf Lager hatte, denn das Label hat auch bereits das erste Projekt in Sicht. 

Das Wichtigste zu Toei Games erstem Projekt im Live-Ticker

Mittwoch, 22.04.2026

14:12 Uhr

Ein X-Account und eine offizielle Webseite für die neue Abteilung wurde bereits veröffentlicht. Dort seht ihr auch das Logo.

Offizielle Webseite X-Account

Offizielle Webseite Die offizielle Webseite wurde online gestellt und ist öffentlich aufrufbar. (© Toei Animation / Toei Games)

X-Account Der X-Account ist nun öffentlich zugänglich, hat aber noch keine Beiträge. (© Toei Animation / Toei Games)

Termin zu Ankündigung des ersten Projekts von Toei Games

  • Datum: 24. April 2026
  • Uhrzeit: unbekannt

Am 24. April 2026 will Toei ihr erstes Projekt unter dem neuen Label enthüllen. Damit ihr die nächsten Tage – bis einschließlich dem Tag der Ankündigung – auch nichts zu dem Thema verpasst, halten wir euch im Live-Ticker oben mit den neuesten Informationen zu Toei Games auf dem Laufenden.

1
One Piece-Fans machen sich große Sorgen um Lysop, weil das neue Intro etwas macht, das es so noch nie gab
von Jusuf Hatic
2
"Nicht einmal Sabaody war so schlimm": One Piece Kapitel 1.180-Leaks lassen bei Fans Erinnerungen an die schlimmste Niederlage der Strohhüte vor 18 Jahren wach werden
von Jusuf Hatic
3
Wann kommt Pokémon Wind und Welle? Eine harmlose Anime-Ankündigung grenzt den Release-Zeitraum weiter ein
von Jusuf Hatic

Ein Spiel zu keiner bestehenden IP

Aufgrund von Toei Animations Ankündigung und ihrer Aussage, dass es sich bei dem kommenden Projekt nicht auf eine bestehende IP handeln wird, gibt es für Fans also erst einmal keine Spiele zu Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon und Co. – auch wenn sich die Community darauf gefreut hätte.

Zur Veranschaulichung, wie die Animationen von Toei Animation / Toei Games in ihren Spielen aussehen könnten, könnt ihr euch den Trailer zur aktuellen Elban-Arc im One Piece-Anime hier anschauen:

Video starten 0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Was das Animationsstudio – und nun auch Spiele-Entwickler und Publisher – uns bald auftischt, ist also aktuell noch unklar. Es bleibt also bis zum 24. April abzuwarten, was Toei Games als erstes Projekt vorstellen wird. Evenutell geben Gerüchte vorher schon etwas Ausschluss darüber.

Wie ist eure Meinung zu Toei Animations Einstieg in die Spiele-Branche und welche Spiele würdet ihr euch von dem beliebtem Animationsstudio wünschen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Elon Musk glaubt, KI kann GTA 6 erstellen, Take-Two-Boss antwortet: Wenn KI irgendeinen Job wegnimmt, dann doch wohl seinen
1
Elon Musk glaubt, KI kann GTA 6 erstellen, Take-Two-Boss antwortet: "Wenn KI irgendeinen Job wegnimmt, dann doch wohl seinen"
2
Diablo 4: Lord of Hatred im Test – Ein starkes Addon, das den größten Kritikpunkt aus dem Hauptspiel immer noch mitschleift
3
Hot Wheels Glückspilz kauft Kiste für schlappe 21 Euro auf Flohmarkt - Findet darin 690 Hot Wheels und das ganze Paket ist wohl mindestens 700 Euro wert
4
Nach rund 75 Stunden in Crimson Desert bin ich sicher: Eine Sache hätte ich von Anfang an anders machen sollen
5
Ein LEGO-Sammler und seine Freundin bestellen sich zwei unterschiedliche Katzen-Sets - und bauen daraus die ultimative Glückskatze
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Switch 2 ab heute im Top-Angebot: Konsole jetzt mit Mario-Spiel günstig abstauben!

vor 26 Minuten

Switch 2 ab heute im Top-Angebot: Konsole jetzt mit Mario-Spiel günstig abstauben!
Das Cozy-RPG Palia kündigt Pferde und das nächste große Update an: Alle Infos zur Roadmap 2026

vor einer Stunde

Das Cozy-RPG Palia kündigt Pferde und das nächste große Update an: Alle Infos zur Roadmap 2026
One Piece- und Dragon Ball-Animationsstudio macht jetzt auch Spiele – Erste Ankündigung im Live-Ticker

vor einer Stunde

One Piece- und Dragon Ball-Animationsstudio macht jetzt auch Spiele – Erste Ankündigung im Live-Ticker
Elden Ring Film – Erste Bilder vom Set in London verraten uns, wie Leyndell und Marika aussehen

vor 2 Stunden

Elden Ring Film – Erste Bilder vom Set in London verraten uns, wie Leyndell und Marika aussehen
mehr anzeigen