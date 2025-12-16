Die neue Synchronsprecherin von Lara Croft kennt ihr bestens aus Cyberpunk 2077 - "Das Highlight meiner Karriere"

Tomb Raider-Fans dürfen sich nicht nur auf ein, sondern gleich auf zwei neue Spiele mit Lara Croft in der Hauptrolle freuen. Die neue Darstellerin und Sprecherin der legendären Videospiel-Kultfigur ist dabei kein unbeschriebenes Blatt, sondern eine bestens bekannte Schauspielerin, die ihr unter anderem wahrscheinlich schon aus Cyberpunk 2077 kennt.

Das ist die neue Stimme von Lara Croft in den kommenden Tomb Raider-Spielen

Verkörpert und gesprochen wird Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis und Tomb Raider: Catalyst von Alix Wilton Regan. Die Schauspielerin freut sich extrem über ihre neue Rolle und erklärt sie zum Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere. Und das will in diesem Fall wirklich was heißen, weil Alix Wilton Regan schon an diversen namhaften Projekten beteiligt war.

14:18 Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis

Das größte und wohl bekannteste Spiel, in dem ihr die Stimme der neuen Lara Croft bereits gehört haben könntet, stellt natürlich Cyberpunk 2077 dar. Darin hat Alix Wilton Regan Altiera Cunningham aka Alt Cunningham (die Freundin von Johnny Silverhand) verkörpert.

Aber auch sonst kann sich die Liste der Spiele wirklich sehen lassen, an denen die Sprecherin bereits beteiligt war. Unter anderem hat sie schon Figuren in Klassikern wie Dragon Age: Origins, Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition, Divinity: Original Sin 2 oder Assassin's Creed Origins gesprochen.

Das verleiht der Aussage, dass es sich bei der Lara Croft-Sprechrolle um das bisherige Highlight ihrer Karriere handelt, natürlich nochmal sehr viel mehr Gewicht. Als die ikonische Tomb Raider-Heldin enthüllt worden zu sein, habe selbst die "wildesten Träume übertroffen".

Hier könnt ihr euch das noch etwas ausführlichere Statement von Alix Wilton Regan auf Instagram anhören:

Neben der großen eigenen Freude macht sie in dem Statement vor allem auch klar, dass sich die Fans des Tomb Raider-Franchises offenbar ebenfalls auf die Zukunft freuen können. Laut Alix Wilton Regan geht es nämlich gerade erst los und da kommt noch einiges auf uns zu. Was fast danach klingt, als wäre sogar noch mehr über die beiden angekündigten Spiele hinaus geplant.

Wann und wo kommen die beiden neuen Tomb Raider Games? Zunächst erscheint Tomb Raider: Legacy of Atlantis, und zwar irgendwann 2026. Einen genaueren Termin gibt es für die Neuauflage des allerersten Lara Croft-Abenteuers aber noch nicht. Im Jahr 2027 soll dann Tomb Raider: Catalyst veröffentlicht werden. Beide Titel kommen für PS5, Xbox Series X/S und Steam, also den PC.

Hättet ihr die Stimme wiedererkannt? Auf welches der beiden Tomb Raider-Spiele freut ihr euch mehr?