"Du hast gerade mein Leben verändert" Animal Crossing-Fan findet nach 3 Jahren heraus, dass Mülleimer und Toiletten nicht nur Deko sind

Ein Augen öffnendes Erlebnis hatte dieser Animal Crossing-Fan (Bild: reddit.com/user/kissybiscuit/).

Ja, richtig gelesen: Ihr könnt in Animal Crossing New Horizons sowohl die Mülltonnen als auch die Toiletten benutzen. Beides dient nicht nur als Deko, sondern die Möbel- und Einrichtungsgegenstände sind tatsächlich funktional. Aber das war noch nicht alles.

Animal Crossing-Fan macht wunderbare Mülltonnen-Entdeckung

In der Animal Crossing-Community gibt es (genau wie bei Stardew Valley) immer wieder Bericht, in denen Fans begeistert davon berichten, dass sie nach jahrelangem Spielen eine für sie komplett neue Funktion entdeckt haben. Oft erleichtern ihnen diese Features ordentlich das Leben, so wie in diesem Fall hier.

12:42 Animal Crossing: New Horizons für Switch 2: Das ist alles neu!

Autoplay

Das Schöne daran ist nicht nur, dass sich die Betroffenen immer sehr über die Verbesserung ihrer Spiele-Lebensqualität freuen, sondern auch anderen Fans die Augen öffnen. Daraus entsteht oft ein sehr herzerwärmendes Hin und Her, bei dem in der Regel auch noch andere Erkenntnisse auf die breite Masse warten.

Hier haben wir das perfekte Beispiel: Eigentlich wollte der Reddit-User und Animal Crossing-Fan kissybiscuit die Welt nur daran teilhaben lassen, dass er herausgefunden hat, wie Mülltonnen funktionieren – und dass sie nicht nur Deko sind. Daraufhin haben andere Fans in den Kommentaren aber noch erwähnt, dass zum Beispiel auch Toiletten in New Horizons benutzt werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Woraufhin der Urheber des ursprünglichen Posts noch mehr aus dem Häuschen war. Er konnte es kaum glauben ("NO WAY") und bedankt sich bei einem anderen Kommentator zum Beispiel noch dafür, dass der ihm den Tipp gibt, Fake-Kunst in Animal Crossing einfach in die Mülltonnen zu kloppen:

"Du hast gerade mein Leben verändert."

Unter dem Beitrag wird sich auch noch fleißig darüber ausgetauscht, wie genau die Mülltonnen von der Community genutzt werden. Manch einer verteilt sie einfach großzügig über die gesamte Insel, um immer eine griffbereit zu haben, manche andere schleppen immer eine mit sich herum.

Die nächste Erkenntnis lässt aber nicht lange auf sich warten: Wusstet ihr zum Beispiel, was man in Animal Crossing: New Horizons mit den grünen Mario-Röhren anstellen kann? Falls nicht, dürftet ihr euch auch sehr über die Info freuen. Stellt ihr zwei davon an unterschiedlichen Orten auf, könnt ihr euch gewissermaßen zwischen den beiden Punkten hin- und herteleportieren.

Wusstet ihr, dass man in Animal Crossing sowohl die Toiletten und Mülltonnen als auch die Warp-Röhren benutzen kann?