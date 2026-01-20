Tonie-Figuren jetzt im Amazon-Sale: Das sind die besten Angebote!

Bei Amazon gibt's jetzt viele Tonie-Figuren günstiger, darunter auch berühmte Franchises wie Paw Patrol und die Minions.

Bei Amazon könnt ihr gerade eine ganze Menge Tonies im Angebot bekommen. Viele der beliebten Hörfiguren sind ohnehin schon reduziert, obendrauf gibt es sogar noch einen Extra-Rabatt an der Kasse, wenn ihr gleich vier der Tonies, die in der Aktion enthalten sind, auf einmal kauft. Insgesamt gibt es dadurch hunderte Figuren günstiger. Eine gut sortierte Übersichtsseite für die Amazon-Angebote gibt es leider nicht, die allermeisten Deals könnt ihr aber hier finden:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Mengenrabatt noch gilt, und die Preise einzelner Tonie-Figuren können sich ohnehin jederzeit ändern. Abgesehen davon könnten die Top-Deals natürlich schnell ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr euch besser nicht zu viel Zeit lassen.

Für alle, die keine Lust haben, sich selbst durch die lange Liste der Tonie-Figuren bei Amazon zu wühlen, haben wir hier eine kleine Liste mit zehn besonders beliebten Figuren zusammengestellt, die ihr jetzt günstiger abstauben könnt:

Was sind Tonie-Figuren überhaupt?

Die Tonieboxen lassen sich mithilfe weniger Handgriffe kinderleicht bedienen.

Für diejenigen unter euch, die die letzten Jahre auf der Rückseite des Mondes verbracht und noch nichts von Tonie-Figuren mitbekommen haben, hier eine kurze Erklärung: Tonies sind Spielzeugfiguren, die Musik oder Hörspiele abspielen, wenn man sie oben auf eine Toniebox stellt, bei der es sich um eine kompakte Lautsprecherbox handelt. So bekommen Kinder ein Spielzeug und zugleich eine spannende Geschichte, die damit verbunden ist.

Die großen Vorteile von Tonie-Figuren gegenüber anderen Methoden, Hörspiele abzuspielen, sind dabei ihre Robustheit und ihre leichte Bedienbarkeit. Die Toniebox ist kinderleicht zu steuern: Sie braucht keine komplizierten Knöpfe, sondern lässt sich durch einfaches Antippen und Neigen bedienen. Außerdem sind weder die Box noch die Figuren leicht kaputtzumachen. Anders als bei Tablets oder Handys braucht man also keine Katastrophe zu erwarten, wenn man Kinder mal mit ihrem Hörspiel allein lässt.