Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück

Die Figur wird zu einem späteren Zeitpunkt in den regulären Verkauf kommen, vorab gibt es ein Gewinnspiel für den Vorverkauf.

Tobias Veltin
18.02.2026 | 19:45 Uhr

Der Doggyland-Tonie basiert auf einer Figur vom YouTube-Kanal des US-Rappers Doggyland. (© Tonies SE) Der Doggyland-Tonie basiert auf einer Figur vom YouTube-Kanal des US-Rappers Doggyland. (© Tonies SE)

Dass US-Rapper Snoop Dogg eine Tonie-Figur auf den Markt bringen würde, hatten wir nicht unbedingt auf unserem Bingo-Zettel für das Jahr 2026. Aber genau das hat Spielwarenhersteller Tonies SE, der die bekannten Boxen und Figuren produziert, nun bekannt gegeben.

Demnach basiert die Figur auf Snoop Dogs YouTube-Kanal Doggyland und soll laut offizieller Ankündigung "24 Lieder, Reime und positive Botschaften – alle mit einem coolen Hip-Hop-Twist" bieten.

Wie auch der YouTube-Kanal richtet sich die Tonie-Figur vor allem an ein jüngeres Publikum. Der Hersteller gibt an, dass die Texte nur in der Originalsprache (also Englisch) verfügbar sein werden und der Tonie zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt ins reguläre Sortiment aufgenommen werden soll.

Video starten 36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

180 Teilnehmer*innen werden für Vorverkauf ausgelost

Solltet ihr nicht solange warten wollen, könnt ihr euch bis zum 22. Februar zu einem exklusiven Vorverkauf auf der offiziellen Tonies-Seite anmelden. Aber Achtung: Die Teilnahme garantiert nicht, dass ihr tatsächlich eine Doggyland-Figur vorbestellen könnt.

Ihr meldet euch mit dem Formular nämlich lediglich für ein Gewinnspiel an, über das Ende Februar 180 Teilnehmer*innen ausgelost werden. Diese haben dann die Möglichkeit, den Tonie für knapp 17 Euro vorab zu kaufen. Ihr braucht also sehr viel Glück, wenn ihr schon vor dem offiziellen Verkaufsstart einen der Doggyland-Tonies ergattern wollt.

Solltet ihr nicht gezogen werden, müsst ihr euch aber nicht ärgern: Der Tonie wird wie bereits erwähnt auch in den regulären Verkauf kommen und dort auch nicht limitiert sein.

Disclaimer: Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr heißt, ist einer der erfolgreichsten US-Rapper aller Zeiten und u.a. dank Auftritten als Korrespondent bei den Olympischen Spielen ein weltweites Phänomen geworden. Allerdings gab es um ihn auch mehrere Skandale und Kontroversen. So wurde er unter anderem mehrfach wegen des Besitzes von illegalen Waffen verhaftet, es gab außerdem den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs im Jahr 2013 und als homophob eingestuften Äußerungen in einem Podcast.

"Genießt eure leere Plattform": Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst
von Eleen Reinke
Blox Fruits: Alle aktuellen Codes für Gratis-XP, Geld und mehr im Februar 2026
von Tobias Veltin

Das Toniebox-System hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2016 zu einem echten Hit für Kinder entwickelt, weltweit wurden bis September 2025 10 Millionen Einheiten verkauft.

Die robusten und gepolsterten Würfel mit eingebautem Lautsprecher zeichnen sich vor allem durch eine sehr einfache Bedienung aus. Figuren, die Musik oder Hörspiele enthalten, werden einfach auf die Box gestellt und sofort abgespielt.

Wie interessant ist der Doggyland-Tonie für euch? Welche Tonie-Figuren würdet ihr euch für euch oder eure Kinder wünschen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück

vor 40 Minuten

Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück
Der Mute-Button am PS5-Controller hat ein verstecktes Feature, das ich erst nach 3 Jahren entdeckt habe   21     4

vor 51 Minuten

Der Mute-Button am PS5-Controller hat ein verstecktes Feature, das ich erst nach 3 Jahren entdeckt habe
Wuppertal hat zwei offizielle LEGO Brücken - und der Klemmbaustein-Look ist auch noch täuschend echt

vor einer Stunde

Wuppertal hat zwei offizielle "LEGO Brücken" - und der Klemmbaustein-Look ist auch noch täuschend echt
PlayStation-Fan bekommt von seiner Freundin PS5-Hit geschenkt, doch als er ihn öffnet, ist keine Disc drin - die Reaktion des Händlers ist einfach nur frech

vor einer Stunde

PlayStation-Fan bekommt von seiner Freundin PS5-Hit geschenkt, doch als er ihn öffnet, ist keine Disc drin - die Reaktion des Händlers ist einfach nur frech
mehr anzeigen