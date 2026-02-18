Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück

Der Doggyland-Tonie basiert auf einer Figur vom YouTube-Kanal des US-Rappers Doggyland. (© Tonies SE)

Dass US-Rapper Snoop Dogg eine Tonie-Figur auf den Markt bringen würde, hatten wir nicht unbedingt auf unserem Bingo-Zettel für das Jahr 2026. Aber genau das hat Spielwarenhersteller Tonies SE, der die bekannten Boxen und Figuren produziert, nun bekannt gegeben.

Demnach basiert die Figur auf Snoop Dogs YouTube-Kanal Doggyland und soll laut offizieller Ankündigung "24 Lieder, Reime und positive Botschaften – alle mit einem coolen Hip-Hop-Twist" bieten.

Wie auch der YouTube-Kanal richtet sich die Tonie-Figur vor allem an ein jüngeres Publikum. Der Hersteller gibt an, dass die Texte nur in der Originalsprache (also Englisch) verfügbar sein werden und der Tonie zu einem noch nicht näher genannten Zeitpunkt ins reguläre Sortiment aufgenommen werden soll.

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

180 Teilnehmer*innen werden für Vorverkauf ausgelost

Solltet ihr nicht solange warten wollen, könnt ihr euch bis zum 22. Februar zu einem exklusiven Vorverkauf auf der offiziellen Tonies-Seite anmelden. Aber Achtung: Die Teilnahme garantiert nicht, dass ihr tatsächlich eine Doggyland-Figur vorbestellen könnt.

Ihr meldet euch mit dem Formular nämlich lediglich für ein Gewinnspiel an, über das Ende Februar 180 Teilnehmer*innen ausgelost werden. Diese haben dann die Möglichkeit, den Tonie für knapp 17 Euro vorab zu kaufen. Ihr braucht also sehr viel Glück, wenn ihr schon vor dem offiziellen Verkaufsstart einen der Doggyland-Tonies ergattern wollt.

Solltet ihr nicht gezogen werden, müsst ihr euch aber nicht ärgern: Der Tonie wird wie bereits erwähnt auch in den regulären Verkauf kommen und dort auch nicht limitiert sein.

Disclaimer: Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr heißt, ist einer der erfolgreichsten US-Rapper aller Zeiten und u.a. dank Auftritten als Korrespondent bei den Olympischen Spielen ein weltweites Phänomen geworden. Allerdings gab es um ihn auch mehrere Skandale und Kontroversen. So wurde er unter anderem mehrfach wegen des Besitzes von illegalen Waffen verhaftet, es gab außerdem den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs im Jahr 2013 und als homophob eingestuften Äußerungen in einem Podcast.

Das Toniebox-System hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2016 zu einem echten Hit für Kinder entwickelt, weltweit wurden bis September 2025 10 Millionen Einheiten verkauft.

Die robusten und gepolsterten Würfel mit eingebautem Lautsprecher zeichnen sich vor allem durch eine sehr einfache Bedienung aus. Figuren, die Musik oder Hörspiele enthalten, werden einfach auf die Box gestellt und sofort abgespielt.

Wie interessant ist der Doggyland-Tonie für euch? Welche Tonie-Figuren würdet ihr euch für euch oder eure Kinder wünschen?