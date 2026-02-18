Es gibt nur ein einziges Pokémon, das ihr in wirklich jeder einzelnen Edition fangen könnt - und es ist nicht das, an das ihr wahrscheinlich denkt

Sorry, Pikachu, du hast es leider nicht in alle Spiele der Reihe geschafft.

Seit der allerersten Pokémon-Generation, die 1998 bei uns erschienen ist, hat sich so einiges im Pokédex getan. Anstelle der damals fangbaren 151 Taschenmonster gibt es inzwischen ganze 1.025 von ihnen. Da ist es nicht verwunderlich, dass nicht jedes Monster in jedem Spiel dabei ist. Aber wusstet ihr, dass es nur ein einziges Pokémon inklusive seiner Entwicklungsform gibt, das man wirklich in jedem Hauptableger fangen kann?

Dieses Pokémon ist wirklich in jeder einzelnen Edition dabei

Man sollte eigentlich meinen, dass Pikachu das Pokémon wäre, das in jedem Ableger einen Auftritt bekommt. Immerhin ist es das offizielle Maskottchen der Reihe. Aber bereits in der fünften Generation hatte es seine Kombo-Streak gebrochen.



Hier war es nämlich nur per Event-Verteilung oder über den Poképorter als Transfer aus einer älteren Generation verfügbar, konnte also nicht nativ im Spiel gefangen werden.

Pokémon Schwarz und Weiß waren auch dafür verantwortlich, dass viele weitere Pokémon der ersten Generation erstmals keinen Auftritt hatten, sofern ihr sie nicht per Tausch erhalten habt. Auch das sonst fast immer verfügbare Evoli zählte dazu.

Tatsächlich gibt es also nur noch ein einziges Pokémon, dass ihr Stand jetzt in jedem Hauptteil der Reihe bekommen könnt, ohne auf Tausch, Transfer oder Events angewiesen zu sein, wie TikToker sirazoa aufschlüsselt. Der glückliche Gewinner ist Karpador, inklusive seiner Weiterentwicklung Garados.

Übrigens ist auch Karpador in Schwarz und Weiß nicht direkt fangbar. Ihr könnt es allerdings nativ im Spiel erhalten, nämlich indem ihr es für 500 Pokédollar vom Verkäufer auf der Wunderbrücke ersteht.

Beschränken wir uns stattdessen nicht nur auf Pokémon, die nativ gefangen werden können, nehmen also auch Event-Verteilungen, Tauschen und Übertragen aus älteren Editionen als legitime Methoden zum Erhalt, sieht die Liste immerhin ein bisschen länger aus. (via bulbapedia)

Dann sind nach aktuellem Stand die folgenden Pokémon in jedem Hauptteil der Reihe erhältlich: Pikachu, Raichu, Piepi, Pixi, Nebulak, Apollo, Gengar, Sichlor, Karpador, Garados, Evoli, Aquana, Blitza, Flamara und Porygon.

Dabei fehlen natürlich einige Entwicklungsformen, wie die Vorform von Pikachu oder die Weiterentwicklung von Porygon. Allerdings gab es diese in der ersten Spielegeneration noch nicht.

Habt ihr damit gerechnet, dass die Antwort Karpador ist oder welches Pokémon hättet ihr geraten?