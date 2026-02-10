"Genießt eure leere Plattform": Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst

Discord führt bald eine weltweite Altersverifizierung ein. Für viele User ein Grund zur Sorge, nicht zuletzt aufgrund vergangener Datenleaks.

Eleen Reinke
10.02.2026 | 12:00 Uhr

Discord schränkt bald die Inhalte für alle ein, die ihr Alter nicht verifizieren. Discord schränkt bald die Inhalte für alle ein, die ihr Alter nicht verifizieren.

Die Chat-Plattform Discord hat frisch eine große Änderung angekündigt: Bald soll weltweit eine Altersverifizierung ausgerollt werden, die potenziell einschränkt, welche Inhalte ihr sehen und welchen Servern ihr beitreten könnt. Die Community ist wenig überraschend nicht begeistert.

Das bedeutet Discords Teen-by-Default Einstellung

Wie Discord in einer Pressemitteilung verkündet hat, werden ab März weltweit neue Jugendschutz-Einstellungen ausgerollt. Das heißt, dass sowohl neue als auch existierende User ab dann standardmäßig eine "Teenager-gerechte" Erfahrung voreingestellt haben.

Konkret bedeutet das, dass einige Kommunikations-Einstellungen beschränkt werden, altersbeschränkten Servern (dazu zählen auch alle ab 18-Server, wie beispielsweise zu Call of Duty oder Battlefield) und Kanälen nicht begetreten werden kann und bestimmte Inhalte wie "sensible" Bilder nicht angeschaut werden können.

Video starten 36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Um auf diese Inhalte zugreifen zu können, kann unter Umständen eine Altersverifizierung nötig sein. Dazu zählen etwa die Altersabschätzung mit Gesichtserkennung per Video oder das Senden von Ausweisdaten.

Zusätzlich will Discord ein Alterseinschätzungsmodell nutzen, das Account-Daten nutzt, um abzuschätzen, ob es sich um erwachsene User handelt. Gegenüber The Verge hat Discord beteuert, dass man keine Privatnachrichten oder Inhalte von Nachrichten für diesen Prozess nutze.

"Für die meisten User wird eine Altersverifizierung nicht nötig sein, da Discords Alterseinschätzungsmodell Accountinformationen wie Geräte- und Aktivitäteninformationen, Alter des Accounts und gesammelte, komplexe Muster über mehrere Discord-Communitys nutzt."

Das klingt auf den ersten Blick vielleicht nach sinnvollen Jugendschutzmaßnahmen. Aber viele Nutzer*innen sind ziemlich sauer über diese Ankündigung und das nicht von ungefähr.

Zum Einen waren auch in unserem Umkreis User bereits von einem Testlauf der Altersverifizierung betroffen und konnten hier bisher nur das Video-Selfie oder den Ausweis zur Bestätigung nutzen.

Altersbegrenzte Kanäle Sensible Inhalte Altersverifikation

Altersbegrenzte Kanäle Sind Kanäle als altersbegrenzt gekennzeichnet, könnt ihr ihnen womöglich demnächst nicht mehr beitreten.

Sensible Inhalte Hält Discord Medien wie Bilder für sensible Inhalte, die zum Beispiel Nacktheit darstellen (auch bei gemalten Motiven), gibt es ohne Verifikation diese Anzeige.

Altersverifikation Diese Optionen gibt es momentan zur Altersverifikation.

Das ist allein deshalb schon problematisch, da es bei Discord immer wieder Datenleaks gibt. Zuletzt wurden allein im Oktober 2025 womöglich die Ausweisbilder von über 70.000 Usern geleakt. (via BBC.com)

Unter der offiziellen Ankündigung des X-Kanals von Discord haben Leser*innen entsprechend direkt als Kontext hinzugefügt, dass das Sammeln sensibler Daten das Risiko von Datenmissbrauch erhöhen könne.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

1
PC-Spieler bestellt teure RTX 5080 bei Amazon und storniert sie wieder, aber die Grafikkarte kommt trotzdem und er darf sie kostenlos behalten
von David Molke
2
Vater erfüllt den LEGO-Wunsch seiner Tochter und das Ergebnis ist grandios - "Wenn deine Tochter das Twilight-Haus will, dann holst du deiner Tochter das Twilight-Haus"
von Jonas Herrmann

Eine weitere Sorge vieler User ist, dass die Alktersverifikation ein reiner Vorwand von Discord sein könnte und es sich dabei vielmehr um einen Weg handelt, um zusätzliche Daten von Usern zu sammeln.

Die Stimmung unter dem Post fällt entsprechend negativ aus. "Genießt eure leere Plattform", schreibt etwa ein User.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Sogar der offizielle TeamSpeak-Kanal hat sich unter dem Post mit dem "who let bro cook"-Meme (wortwörtlich "wer hat den Bro kochen lassen", sinngemäß wird hier eine fragwürdige oder kontroverse Meinung kommentiert) und einem Bild der brennenden Krossen Krabbe aus Spongebob Schwammkopf gemeldet.

Was haltet ihr von diesen neuen Maßnahmen von Discord? Sind sie für euch ein Grund, auf eine andere Plattform zu wechseln?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Genießt eure leere Plattform: Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst

vor 16 Minuten

"Genießt eure leere Plattform": Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst
PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise

vor 31 Minuten

PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise
ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch

vor 48 Minuten

ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
mehr anzeigen