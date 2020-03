Tony Hawk's Pro Skater soll noch 2020 einen neuen Teil bekommen

Tony Hawk's Pro Skater hat Skaetboarding-Spiele berühmt und erfolgreich gemacht. Aber seit dem letzten wirklich guten und erfolgreichen Titel der Reihe ist schon sehr viel Zeit vergangen und die Fans warten sehnsüchtig. Möglicherweise bekommen sie noch dieses Jahr, worauf sie schon so lange hoffen. Angeblich kommt 2020 ein neuer Tony Hawk's-Teil.

Musik-Leak: Auf Twitter macht gerade ein Screenshot die Runde, der einen mittlerweile wieder gelöschten Facebook-Post von The Death Set zeigt. Darin heißt es, die Band habe gerade eben fünf Songs für ein neues Tony Hawk's lizensiert.

Neuer Teil 2020? Doch damit nicht genug: Es geht nicht einfach nur um ein neues Tony Hawk's Pro Skater-Spiel, sondern es gibt direkt auch noch einen Zeitrahmen dazu. In dem Post ist von einem "Tony Hawk 2020-Spiel" die Rede.

..looks like we are getting a Tony Hawk's Pro Skater game this year https://t.co/0F53TpJQ2G