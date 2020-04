Tony Hawks Pro Skater-Gerücht: Neuer Teil 'Alcatraz' kommt im Oktober

Kommt die Tony Hawk's Pro Skater-Serie noch in diesem Jahr zurück? Wenn es nach einem aktuellen und sehr konkret aussehenden Leak geht, können wir uns zumindest schon einmal darauf vorbereiten.

Was wurde geleakt? Auf der Webseite eines deutschen Internethändlers war für kurze Zeit der Eintrag für ein neues Spiel der Serie zu sehen.

Mittlerweile wurde der Eintrag zwar wieder gelöscht, es existieren aber noch Screenshots wie in diesem Tweet, auf dem die Angaben deutlich zu sehen sind.

Tony Hawk's Alcatraz popped up on a game retailer site ? (Thanks @IFLiden for the heads up) pic.twitter.com/L0cK4L8wly