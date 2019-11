Die ersten Teile der Tony Hawk's Pro Skater-Reihe gehörten Ende der 90er/Anfang der 2000er zu den populärsten Videospielen überhaupt und brachen eine regelrechte Funsport-Spielewelle los. Die Skateboarding-Spiele bestachen durch ihr kombolastiges und deshalb süchtig machendes Gameplay, sowie die vielfältigen Locations und abwechslungsreichen Aufgaben.

Und möglicherweise feiern Tony Hawk's Pro Skater 1 und Tony Hawk's Pro Skater 2 in der Zukunft ein Revival in Form eines Remakes. Eine entsprechende Infos ist dem Journalisten und Branchen-Insider Sabi zugespielt worden, wie dieser auf Twitter verriet.

Was wird genau gesagt? Eine Quelle von Activision hätte ihm (Sabi) gesagt, dass wohl Prototypen der Remakes innerhalb von Activision herumgehen würden.

Explanation of what I shared in my server:

An Activision contact told me a week or so ago about how Tony Hawk Pro Skater 1 and 2 had demos/prototypes remade. They went around internally. I didn't share before as I wasnt sure if they were being remade as full games, or just a test