Die Top 10 des Jahrzehnts - Die liebsten Spiele der GamePro-Community

Nachdem wir Ende letzten Jahres unsere Top 100 Konsolenspiele des vergangenen Jahrzehnts mit euch geteilt haben, wart nun ihr an der Reihe. Ihr solltet uns das Spiel nennen, das euch von 2010-2019 am meisten begeistert hat.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle die mitgemacht haben. Mit solch einer großen Beteiligung haben wir echt nicht gerechnet.

Eure Top 10: Hier im Artikel führen wir nun eure zehn liebsten Spiele des Jahrzehnts samt Anzahl der Stimmen und Kommentaren aus der Community auf. Zunächst gibt es aber ein paar Fakten zu eurer Wahl:

Vielfalt: Insgesamt wurden 59 unterschiedliche Spiele genannt.

Klarer Sieger: 19% der Stimmen gingen an den Sieger. (Platz 2: 10%)

Top Entwickler: Zwei Studios sind gleich mit zwei Spielen in den Top 10 vertreten.

Neue IPs: Vier Spiele beruhen nicht auf einer etablierten Spielereihe.

Zustimmung: Zwei Spiele aus euren Top 3 befanden sich auch unter unseren drei Highlights.

Die Top 10 der GamePro-Community

Platz 10: Persona 5

Votes: 7

Release: 04. April 2017

Plattform: PS3, PS4

Entwickler: Atlus

Valvatores schreibt:

"Kein Spiel hat mich je so gefesselt wie Persona 5. Ich habe 90 Stunden für den ersten Durchgang gebraucht und trotzdem noch direkt den zweiten angefangen."

Supersanjajin schreibt:

"Nicht nur das Spiel des Jahrzehnts sondern für mich das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Die haben so viele Sachen in das Spiel integriert von denen ich seit SNES-Zeiten träume."

Platz 8: Horizon Zero Dawn

Votes: 8

Release: 01. März 2017

Plattform: PS4

Entwickler: Guerilla Games

Nixe schreibt:

"Obwohl ich Open World-Games eigentlich gar nicht mag, hat mich Horizon Zero Dawn gefesselt. Die ganze lebendige und vor allem vielseitige Welt mit ihren interessanten Charakteren, die spannende Story und mit Aloy endlich mal eine vernünftige, authentische, weibliche Protagonistin, mit der ich mich identifizieren konnte."

Jaska schreibt:

"Horizon Zero Dawn hat mich als Gesamtpaket am meisten beeindruckt."

Platz 8: Mass Effect 2

Votes: 8

Release: 28. Januar 2010

Plattform: PS3, Xbox 360, PC

Entwickler: Bioware

Son-Gohan schreibt:

"Nie habe ich eine Serie intensiver wahrgenommen. (...) Ich habe dieses Universum, das da geschaffen wurde, geliebt. Habe mit meinen Teamkameraden mitgefiebert. Habe versucht die Menschheit, ja, sogar die ganze Welt zu retten. Vom Art-Style her über den grandiosen Soundtrack bis zum verbesserten Kampfsystem her machte Mass Effect 2 alles richtig. "

19MarvRocks85 schreibt:

"Mass Effect 2 hat mich beim ersten Playthrough begeistert, wie tatsächlich kein Spiel mehr davor oder danach. Jede Mission war für mich ein Erlebnis, die Story empfand ich als mega spannend und die Charaktere/Crew der Normandy habe ich ins Herz geschlossen, wie nie wieder in einem Spiel."

Platz 7: Bloodborne

Votes: 9

Release: 25. März 2015

Plattform: PS4

Entwickler: FromSoftware

UP Johnny schreibt:

"Bloodborne ist wie eine Arie, die jede Sinneszelle meines Körpers schmeichelt. Endlich eine verdammt gute Lovecraft-Adaption mit einer Detailverliebtheit, die selbst den Altmeister in die Schranken weist. "

Sake schreibt:

"Meine erste Platin."

Platz 5: GTA 5

Votes: 10

Release: 17. September 2013

Plattform: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC

Entwickler: Rockstar Games

XiscoBerlin schreibt:

"Ich ging ohne besonders hohe Erwartungen an GTA 5 und weiß noch, wie es mich direkt in seinen Bann zog. Die "Random Events" und die wirklich tolle Open World haben damals klar neue Maßstäbe gesetzt. Auch die Charaktere und der derbe sarkastische Humor waren voll mein Ding. "

Leonderkek schreibt:

"Kein Spiel hatte so viel Umfang geschweige denn eine so lebendige Open World wie GTA 5. Auch die Story war wirklich gut und nie wirklich langweilig. Dazu kommt noch der Online-Modus, den es so kein zweites Mal gibt und der noch heute, über 6 Jahre nach Release, gut läuft."

Platz 5: Dark Souls

Votes: 10

Release: 07. Oktober 2011

Plattform: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch, PC

Entwickler: FromSoftware

PatPanic91 schreibt:

"Dark Souls hat ein neues Genre begründet und salonfähig gemacht hat. Das Spielprinzip wird immer wieder gerne für andere Games außerhalb des Franchise aufgegriffen, verbessert oder verfeinert. Nicht zuletzt von FromSoftware selbst. Definitiv ein prägendes Spiel für dieses Jahrzehnt."

CRedfield schreibt:

"Kein anders Spiel hat mich so eingesogen und erst wieder losgelassen, nachdem ich es wirklich exzessiv über Tage und Wochen gespielt habe. Und das nachdem ich schon ähnliches mit Demon's Souls erlebt hatte. "

Platz 4: Skyrim

Votes: 11

Release: 11. November 2011

Plattform: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Switch, PC

Entwickler: Bethesda

SaberRider52 schreibt:

"Skyrim hab ich damals nach meinem Umzug in der ersten eigenen Bude angefangen. Zwei Wochen Urlaub, eigentlich genug zu tun... aber ich hab nichts anderes gemacht als Himmelsrand zu erkunden. Bis früh morgens gezockt, kurz schlafen gegangen und einfach weiter gemacht. Das Spiel hatte einen unfassbaren Sog auf mich. Knappe 400 Stunden hab ich mit dem Spiel verbracht."

Drzoidi87 schreibt:

"Es gab so viele tolle Spiele und unglaubliche Geschichten, aber nach Himmelsrand kehre ich einfach immer wieder zurück."

Platz 3: Breath of the Wild

Votes: 19

Release: 03. März 2017

Plattform: Wii U, Switch

Entwickler: Nintendo

Yoshi23 schreibt:

"Für mich ist es einfach Zelda: Breath of the Wild, das in mir ein immenses Freiheitsgefühl entfachte, welches ich so noch in keinem Spiel gespürt habe. Grandios!"

RPG-Maniac88 schreibt:

"Seit meiner Kindheit konnte mich kein Spiel mehr so fesseln und wieder dieses Gefühl von "Spielmagie" auslösen. Es war zudem das erste mal, dass ich ein Spiel wegen seiner Open World liebte und nicht trotz dieser."

Platz 2: The Last of Us

Votes: 22

Release: 14. Juni 2013

Plattform: PS3, PS4

Entwickler: Naughty Dog

OmbreGaming schreibt:

"Ohne The Last of Us hätte ich meine Liebe zum Singleplayer wahrscheinlich nicht so sehr vertieft. Die Einleitung, die Szene im Zoo, das erste Aufeinandertreffen mit der Begleiterin und der Aufbau der Beziehung der beiden werden mir immer im Gedächtnis bleiben. "

Jenneh schreibt:

"...wenn man ständig hofft, dass es nicht aufhört und noch möglichst lange weitergeht. Pure Videospielmagie."

Platz 1: The Witcher 3

Votes: 40

Release: 19. Mai 2015

Plattform: PS4, Xbox One, Switch, PC

Entwickler: CD Projekt Red

Goldfinger721 schreibt:

"In keinem anderen Spiel habe ich mehr Zeit verbracht und die Spielwelt hat mich damals komplett in den Bann gezogen. Zusammen mit den hervorragenden Add-Ons ist das Spiel für mich ein echtes Epos."

HaloGrungeLink sieht es ähnlich:

"Ich kenne kein Spiel, das Grafik, Musik, Story, Dialoge, Synchro, Motivation, Design, Authentizität und Entscheidungsfreiheit so perfekt umgesetzt hat."

Auf den weiteren Plätzen

Die folgenden Spiele haben mehrere von euch ebenfalls genannt:

Danke fürs Mitmachen und habt noch ein schönes Wochenende!