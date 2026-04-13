Top-Angebot für Shooter-Fans: Eines der 10 meistverkauften PS5-Spiele überhaupt ist jetzt richtig günstig!

Eines der erfolgreichsten PS5-Spiele überhaupt gibt's jetzt zum echten Schnäppchenpreis!

Eines der meistverkauften PS5-Spiele aller Zeiten (laut manchen Statistiken sogar die Nr. 1) könnt ihr euch gerade richtig günstig im Angebot sichern: Den First Person Shooter, der im PlayStation Store noch immer 79,99€ kostet, gibt es bei Amazon gerade für nur 25,78€, was einen Preisnachlass von stolzen 68 Prozent im Vergleich zum UVP bedeutet. Das ist ein hervorragender Deal, zumal es sich um einen lange Zeit recht preisstabilen AAA-Titel handelt:

Übrigens bekommt ihr bei Amazon gerade noch einige weitere günstige PS5-Spiele günstig im Angebot. Hier eine Auswahl:

Der erfolgreichste PS5-Shooter: Das ist der günstige AAA-Hit!

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Autoplay

Wir sprechen hier von keinem geringeren Spiel als Call of Duty: Black Ops 6, das mit seinen 83 Punkten auf Metacritic eines der besten Spiele der berühmten Shooter-Reihe seit vielen Jahren ist. Insbesondere im Vergleich zu seinem Vorgänger Modern Warfare 3 und seinem Nachfolger Black Ops 7 schneidet es exzellent ab und ist deshalb nach wie vor eine klare Kaufempfehlung für alle unter euch, die nach längerer Abstinenz mal wieder in ein CoD reinschauen wollen.

Das gilt vor allem dann, wenn ihr mal wieder Lust auf eine traditionelle Call-of-Duty-Kampagne habt, denn in dieser Beziehung schneidet Black Ops 6 mit seiner Agenten-Thriller-Geschichte, die in den 90ern während des Goldkriegs spielt, zwar nicht perfekt, aber doch vergleichsweise stark ab. Ihr bekommt hier abwechslungsreiche Schauplätze, kreative Missionen und natürlich den üblichen Call-of-Duty-Bombast geboten.

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

Im Multiplayer und beim Zombie-Modus macht Black Ops 6 ebenfalls keine großen Experimente: Letzterer hat wieder eine weitgehend lineare Struktur und lässt euch sowohl in einer US-Kleinstadt als auch auf einer Gefängnisinsel im Koop massenhaft Zombies umlegen. Der Multiplayer bietet eine stattliche Auswahl an Maps, die größtenteils recht kompakt ausfallen, damit keine langen Wege entstehen und das Tempo die ganze Zeit über hoch bleibt.

Black Ops 6 macht also im Grunde nichts Ungewöhnliches, sondern besinnt sich vor allem auf die alten Stärken der Reihe. Das genügt allerdings schon, um es zu einem der besten Call of Dutys seit Langem zu machen. Da zudem auch das Gunplay wieder so hervorragend ist, wie man es von einem CoD erwarten kann, lohnt sich der Kauf zum gegenwärtigen Preis auf jeden Fall, vor allem dann, wenn ihr an dem gesamten umfangreichen Paket interessiert seid.